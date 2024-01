Disney Dreamlight Valley: „Zuckerrausch abschließen“ und welche Belohnungen es gibt

Passend zu Halloween könnt ihr in Disney Dreamlight Valley die neue Dorf-Aufgabe „Zuckerrausch“ im Dreamlight-Menü abschließen. Doch was müsst ihr dafür genau tun? An dieser Stelle zeigen wir euch die Freischaltbedingungen und welche Belohnungen es dafür gibt.

„Zuckerrausch“ abschließen

Die Zuckerrausch-Herausforderung findet ihr im Dreamlight-Menü unter der Dorf-Kategorie. Leider wird aber nicht genau beschrieben, was ihr dafür tun müsst. Um alle drei Stufen der Zuckerrausch-Aufgabe zu lösen, müsst ihr insgesamt 45-mal Süßigkeiten essen. Um an Süßigkeiten zu kommen, habt ihr folgende zwei Möglichkeiten:

Sammelt Halloween-Eimer ein: Für den Zeitraum des „Sternenpfad der Bösewichte“ könnt ihr überall in eurem Dorf Halloween-Eimer finden. Sammelt sie ein und verputzt die Süßigkeiten daraus.

Für den Zeitraum des „Sternenpfad der Bösewichte“ könnt ihr überall in eurem Dorf Halloween-Eimer finden. Sammelt sie ein und verputzt die Süßigkeiten daraus. Süßigkeiten herstellen: Es gibt zudem ein Rezept für Süßigkeiten. Dafür müsst ihr einfach nur wahlweise ein Zuckerrohr, eine Kakaobohne oder einmal Vanille in den Kochtopf schmeißen.

Werft Vanille, Zuckerrohr oder eine Kakaobohne in den Kochtopf, um Süßigkeiten herzustellen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Belohnungen für „Zuckerrausch“

Nach jeweils 15 verputzten Süßigkeiten bekommt ihr Belohnungen in Form von Kürbislaternen. Die genauen Belohnungen sehen wie folgt aus:

15x Süßigkeiten: Fröhliche Kürbislaterne

Fröhliche Kürbislaterne 30x Süßigkeiten: Boshafte Kürbislaterne

Boshafte Kürbislaterne 45x Süßigkeiten: Freundliche Kürbislaterne

Die Kürbislaternen könnt ihr über die Kategorie „Dekor“ im Möbel-Menü an beliebigen Stellen im Dorf platzieren und so für Halloween-Stimmung sorgen.

Da sich die Zuckerrausch-Aufgabe im Dreamlight-Menü befindet, scheint sie nicht an den Event-Zeitraum vom Sternenpfad der Bösewichte gebunden zu sein. Ihr könnt sie also auch noch nach dem Halloween-Event abschließen.