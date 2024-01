Nur noch wenige Tage: Verheißungsvolle Premiere bei Disney+

Zum Anfang des neuen Jahres steht bei Disney+ eine verheißungsvolle Premiere auf dem Plan. An den Start geht nämlich eine sehenswerte spanische Miniserie über das Leben eines weltbekannten Modeschöpfers. Dessen Firma ist auch heute noch in der Modewelt vorn mit dabei und nicht wegzudenken.

Spanische TV-Serien gehören nicht erst seit „Haus des Geldes“ (im Original „La casa de papel“) oder „Élite“ zu den Geheimtipps bei Netflix. Konkurrent Disney+ möchte dem etwas entgegensetzen.

Neu ab 19.01.2024: Balenciaga bei Disney+

Ab dem 19. Januar könnt ihr deshalb bei Disney+ die neue Miniserie „Cristóbal Balenciaga“ abrufen (bei Disney+ ansehen). Die Serie thematisiert das Leben und das Vermächtnis des weltberühmten, titelgebenden Modeschöpfers.

Die Serie beginnt im Jahr 1937. Damals konnte Balenciaga schon auf eine erfolgreiche Karriere in Spanien zurückblicken, präsentierte aber erst dann seine erste Pariser Haute-Couture-Kollektion und verlegte den Firmensitz von San Sebastián nach Paris. Die erste Pariser Kollektion kam zunächst gar nicht so gut an. Doch später sollte sich dies ändern und der noch heute berühmte Stil des Hauses machte den Designer bis heute unsterblich.

Die Serie wurde in Spanisch und Französisch produziert. Wer es authentisch mag, schaut „Cristóbal Balenciaga“ deshalb am besten im Original mit Untertitel. Bequeme Zeitgeister bekommen von Disney+ natürlich auch eine deutsche Synchronisation spendiert.

Vorteil „Miniserie“

Die Miniserie wird aus insgesamt 6 Episoden bestehen. Die erste Folge seht ihr wie schon verraten am Freitag, den 19. Januar 2024. Es folgen weitere Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Das Finale steht dann für den 23. Februar 2024 an.

Der große Vorteil bei einer Miniserie: Das Ende steht von Anfang an fest und es gibt somit keine Cliffhanger und auch nur eine einzige Staffel. Eigentlich handelt es sich also bei „Cristóbal Balenciaga“ um einen langen TV-Film, der jeweils stückweise veröffentlicht wird.

Ideal für Zuschauerinnen und Zuschauer die eigentliche viel lieber Filme als Serien sehen und sich nicht auf unbestimmte Zeit an eine TV-Serie binden wollen.