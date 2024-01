Disney Dreamlight Valley: Zander finden und fangen

Der Zander gehört zu den Fischen in Disney Dreamlight Valley, die am schwierigsten zu fangen sind, denn ein Bug erschwert das Vorhaben erheblich. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo ihr Zander finden und angeln könnt.

Der Zander kommt ausschließlich in Gewässern auf der sonnigen Ebene vor. Dieser Bereich liegt direkt westlich neben dem Hauptplatz und lässt sich mit dem Einsatz von 7.000 Dreamlight freischalten. Absolviert einfach hintereinander weg Dreamlight-Pflichten, um schnell das nötige Dreamlight dafür zu verdienen.

Auf der sonnigen Ebene gibt es einen Fluss und einen Teich, an dem ihr angeln könnt. Derzeit (Stand: 22. September 2022) gibt es aber leider einen Bug im Spiel, der verhindert, dass Blubberblasen auf den Gewässern der sonnigen Ebene erscheinen. Da der Zander der einzige Fisch ist, der exklusiv nur hier vorkommt, gestaltet sich das Fangen daher als äußerst schwierig.

Ihr könnt natürlich trotzdem versuchen, an beliebigen Stellen in Gewässern der sonnigen Ebene zu fischen. Mit etwas Glück könnt ihr dabei einen Zander fangen. Die Chance ist ohne Blubberblasen allerdings äußerst gering.

Derzeit könnt ihr nur bei den markierten Gewässern nach Zandern fischen und hoffen, dass sie anbeißen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wir haben zudem Vaianas Quest „Die Reparatur des Bootes“ absolviert und ihr Fischerboot maximal ausgebaut und geschaut, ob sie eventuell Zander von ihren Fischerausflügen für euch mitbringt. Wir haben auf diese Weise ein paar Zander bekommen können. Die Chance ist aber auch hier ziemlich gering.

Disney Dreamlight Valley: Die Reparatur des Bootes (Seetang, Fasern & Seile bekommen)

Sobald ein Update den Bug in den sonnigen Ebenen behebt und das Zander-Angeln leichter wird, werden wir diesen Guide entsprechend erweitern. An anderer Stelle zeigen wir euch auch, wie ihr am besten Garnelen finden oder Traumscherben farmen könnt.