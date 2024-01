Disney Dreamlight Valley: Alle Trophäen & Erfolge – Leitfaden für 100 %

Wenn ihr alle Erfolge und Trophäen in Disney Dreamlight Valley freischalten wollt, braucht ihr einen langen Atem, denn ihr müsst unter anderem 1.000 tägliche Diskussionen führen und 1.100 Dreamlight-Pflichten absolvieren. Wie ihr diese und alle anderen Achievements am besten abschließt, lest ihr in unserem Trophäen-Leitfaden samt Roadmap.

Disney Dreamlight Valley Facts

Roadmap & Leitfaden für alle Trophäen

Insgesamt könnt ihr in Disney Dreamlight Valley 15 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 16 Trophäen (1x Platin, 9x Gold, 4x Silber, 2x Bronze) freischalten.

bzw. freischalten. Wichtiger Hinweis vorab: In der derzeitigen Spielversion könnt ihr noch nicht restlos alle Trophäen und Erfolge freischalten. Dies liegt an den folgenden Achievements: „Dornenbeseitiger“ (Beseitigt 3.000 Nachtdornen): Wenn ihr seit Release spielt, könnt ihr bis jetzt noch keine 3.000 Nachtdornen entfernt haben. Neben den Nachtdornen, die ihr pro Biom einmalig entfernen könnt, spawnen täglich nur 10 neue Nachtdornen zufällig in einem Biom nach. „Bauarbeiter“ (Baue 30 Häuser für Freunde): Es gibt noch nicht genug Charaktere, für die ihr Häuser bauen könnt. Ihr müsst hier auf die nächsten Updates warten.

In der derzeitigen Spielversion könnt ihr noch nicht restlos alle Trophäen und Erfolge freischalten. Dies liegt an den folgenden Achievements: Ihr könnt Zeitreisen nutzen, um Tage im Spiel zu überspringen. Wir raten euch in der derzeitigen Spielversion (1.05) aber dringend davon ab , da es so zu erheblichen Bugs kommen kann, die euren Spielstand unbrauchbar machen könnten.

, da es so zu erheblichen Bugs kommen kann, die euren Spielstand unbrauchbar machen könnten. Es gibt keine verpassbaren Trophäen .

. Manche Aktivitäten, die ihr für bestimmte Erfolge erledigen müsst, sind pro Tag limitiert. Stellt also sicher, dass ihr täglich mindestens folgende zwei Dinge erledigt: Entfernt täglich die neu gespawnten 10 Nachtdornen. Führt eine tägliche Diskussion mit jedem Charakter.

Stellt also sicher, dass ihr täglich mindestens folgende zwei Dinge erledigt:

Alle Trophäen & Erfolge freischalten

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Disney Dreamlight Valley mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Dreamlight-Meister

Freischaltung: Schließe alle Trophäen ab

Schließe alle Trophäen ab Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Angler

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Fange 1.800 Fische.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Fange 1.800 Fische.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Hierfür müsst ihr insgesamt 1.800 Fische fangen. Es zählen dabei nur Fische, die ihr mit eurer Angel selbst gefangen habt. Fische von Vaianas Boot oder Extra-Fische durch den Abhäng-Bonus von Bewohnern werden leider nicht gezählt. Beachtet, dass der Angelvorgang bei seltenen Blubberblasen (orange, blau und weiß) länger dauert, als bei normalen Stellen im Wasser. Fischt also nur an Stellen außerhalb von Blubberblasen, um die benötigte Anzahl schneller zu erreichen.

Habt ihr 1.800 Fische gefangen, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Angeln“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Küchenchef

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Koche 900 Gerichte.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Koche 900 Gerichte.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Hier für müsst ihr insgesamt 900 beliebige Rezepte an einer Kochstelle zubereiten. Im verlinkten Guide zeigen wir euch dafür alle Rezepte.

Habt ihr 900 Gerichte gekocht, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Kochen“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Bauunternehmer

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Verbessere das Haus des Spielers vollständig.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Verbessere das Haus des Spielers vollständig.“ ein. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50

Hierfür müsst ihr euer Haus maximal vergrößern. Diese Funktion wird während Dagoberts Quests freigeschaltet. Das erste Upgrade gibt euch Dagobert kostenlos. Für die weiteren Upgrades müsst ihr mit Dagoberts Schild außerhalb des Hauses interagieren und Münzen für weitere Upgrades investieren. Die Kosten steigen wie folgt an:

Erstes Upgrade: 2.000 Sternenmünzen

2.000 Sternenmünzen Zweites Upgrade: 20.000 Sternenmünzen

20.000 Sternenmünzen Drittes Upgrade: 75.000 Sternenmünzen

Habt ihr euer Haus maximal vergrößert, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Dorf“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Beste Freunde

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schließe 15 beste Freundschaften.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schließe 15 beste Freundschaften.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Hierfür müsst ihr euren Freundschaftslevel mit 15 verschiedenen Charakteren auf die maximale Stufe 10 verbessern. Um eure Level zu erhöhen, schließt die Freundschaftsaufgaben der Charaktere ab, führt tägliche Diskussionen mit ihnen und gebt ihnen ihre Lieblingsgeschenke.

Habt ihr 15 beste Freundschaften erreicht, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Freundschaft“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Großzügig

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Verteile 540 Geschenke.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Verteile 540 Geschenke.“ ein. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50

Hierfür müsst ihr Charakteren insgesamt 540 Geschenke machen. Sprecht sie dafür an und wählt die Dialogoption „Ich habe etwas für dich!“. Es zählen dabei nicht nur Lieblingsgeschenke. Ihr könnt einem Charakter beispielsweise auch 540-mal hintereinander einen Stein schenken, um den Erfolg zu erhalten.

Habt ihr 540 Geschenke gemacht, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Freundschaft“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Banker

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Sammle 1.800.000 Sternenmünzen.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Sammle 1.800.000 Sternenmünzen.“ ein. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50

Hierfür müsst ihr insgesamt 1.800.000 Sternenmünzen verdient haben. Ihr müsst die Summe nicht auf einmal auf eurem Konto haben, ihr könnt zwischendurch also ruhig Münzen ausgeben. Wie ihr schnell Geld verdienen und farmen könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Habt ihr 1,8 Mio. Münzen verdient, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Sammlung“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Gärtner

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Ernte 4.500 Gemüse.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Ernte 4.500 Gemüse.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Hierfür müsst ihr 4.500 Gemüse anbauen und ernten. Wir empfehlen euch, diese Trophäe mit dem Geld verdienen zu verbinden. Dafür müsst ihr Kürbisse anbauen, die ihr für viel Geld verkaufen könnt. Im verlinkten Guide bekommt ihr alle Tipps dafür.

Habt ihr 4.500 Gemüse geerntet, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Gartenarbeit“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Bergarbeiten

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Baue 1.800 Rubine ab.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Baue 1.800 Rubine ab.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Die Trophäenbeschreibung ist bei diesem Erfolg irreführend. Ihr müsst insgesamt 1.800 Edelsteine finden abbauen. Edelsteine bekommt ihr aus Felsflecken (Mineralvorkommen), die ihr immer wieder an festen Punkten am Rande der einzelnen Biome mit eurer Spitzhacke abbauen könnt. Sie respawnen nach einigen Minuten wieder nach. Leider zählen Extra-Edelsteine, die ihr durch den Abhäng-Bonus von Charakteren bekommt, nicht für den Erfolg.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle Mineralvorkommen und die beste Farmroute markiert:

Farmroute für alle Mineralvorkommen im Dorf (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Habt ihr 1.800 Edelsteine abgebaut, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Bergbau“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Dornenbeseitiger

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Entferne 3.000 Nachtdornen.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Entferne 3.000 Nachtdornen.“ ein. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 25

Hierfür müsst ihr insgesamt 3.000 Nachtdornen aus allen Biomen entfernen. Damit sind die kleinen Nachtdornen gemeint, die auf den Biomen wachsen. Diese Trophäe ist derzeit noch nicht freischaltbar, da es zu wenig Nachtdornen im Spiel gibt. Wenn ihr alle Nachtdornen im Spiel entfernt, werdet ihr bei ca. 700~800 landen. Pro Tag spawnen dann nur noch 10 Nachtdornen in einem zufälligen Biom. Stellt also sicher, dass ihr diese täglich entfernt, um diese Trophäe irgendwann einmal freischalten zu können.

Habt ihr 3.000 Nachtdornen entfernt, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Sammeln“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Bauarbeiter

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Baue 30 Häuser für Freunde.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Baue 30 Häuser für Freunde.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100

Hierfür müsst ihr die Freundschaftsaufgaben der verschiedenen Charaktere im Spiel abschließen und Häuser für sie errichten.

Habt ihr 30 Häuser gebaut, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Dorf“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Plaudertasche

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Habe 1.000 tägliche Diskussionen.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Habe 1.000 tägliche Diskussionen.“ ein. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50

Hierfür müsst ihr insgesamt 1.000 tägliche Diskussionen mit Bewohnern geführt haben. Tägliche Diskussionen sind individuelle Dialogoptionen, die ihr auswählen könnt, wenn ihr eure Bewohner ansprecht. Eure Antworten in diesen Diskussionen spielen dabei keine Rolle. Pro Tag könnt ihr pro Charakter je eine tägliche Diskussion führen. Der Reset dafür findet jeden Tag um Mitternacht statt.

Da es derzeit (Version 1.8) nur 33 Charaktere im Spiel gibt, könnt ihr pro Tag auch 33 Diskussionen führen. Dementsprechend lange wird es dauern, bis ihr diese Trophäe erhalten könnt. Mit den nächsten Updates werden neue Charaktere ins Spiel eingeführt, so dass ihr täglich mehr Dialoge führen könnt.

Habt ihr 1.000 tägliche Diskussionen geführt, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Freundschaf““ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Fotograf

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Mache 180 Fotos.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Mache 180 Fotos.“ ein. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 25

Hierfür müsst ihr mit eurer Fotokamera aus dem Auswahlrad insgesamt 180 beliebige Fotos schießen.

Habt ihr 180 Fotos gemacht, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Freundschaft“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Helfer des Tals

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schalte alle Biome frei.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schalte alle Biome frei.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100

Hierfür müsst ihr alle sechs Regionen im Dorf freischalten, die von großen Nachtdornen blockiert werden. Dafür benötigt ihr jeweils verschiedene Summen von Dreamlight. Die genauen Kosten sehen wie folgt aus:

Hauptplatz: Von Beginn an freigeschaltet

Von Beginn an freigeschaltet Friedliche Wiese: Von Beginn an freigeschaltet

Von Beginn an freigeschaltet Schillernder Strand: 1.000 Dreamlight

1.000 Dreamlight Wald der Tapferkeit: 3.000 Dreamlight

3.000 Dreamlight Lichtung des Vertrauens: 5.000 Dreamlight

5.000 Dreamlight Sonnige Ebene: 7.000 Dreamlight

7.000 Dreamlight Eisige Höhen: 10.000 Dreamlight

10.000 Dreamlight Vergessenes Land: 15.000 Dreamlight

Habt ihr alle Biome freigeschaltet, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Dorf“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Tipp: Wenn ihr gezielt die Dreamlight-Pflichten abschließt, werdet ihr schnell das nötige Dreamlight verdienen und so parallel für die Trophäe „Pflichtgebunden“ Fortschritte erzielen.

Goofys Investor

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schalte alle Stände von Goofy frei.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schalte alle Stände von Goofy frei.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75

Hierfür müsst ihr alle sieben Stände von Goofy reparieren. Die erste Ausbaustufe reicht dabei für die Trophäe aus. In jedem Biom außer dem Hauptplatz gibt es jeweils einen Stand von Goofy.

Habt ihr alle Stände freigeschaltet, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Dorf“ ein, um die Trophäe freizuschalten.

Pflichtgebunden

Freischaltung: Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schließe 1.100 Dreamlight-Pflichten ab.“ ein.

Fordere die Belohnung für die Aufgabe „Schließe 1.100 Dreamlight-Pflichten ab.“ ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100

Im Dreamlight-Menü findet ihr unter der Kategorie „Dreamlight-Pflichten“ zu allen Zeiten sechs Aufgaben, die sich ständig erneuern, nachdem ihr sie abgeschlossen habt. Ihr müsst dabei etwa Kleintiere füttern, Blumen gießen oder auch einfach nur euer Outfit ändern. Diese kleinen Aufgaben lassen sich relativ leicht abschließen und belohnen euch mit Dreamlight.

Habt ihr 1.100 Dreamlight-Pflichten abgeschlossen, sammelt eure Belohnung im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Freundschaft“ ein, um die Trophäe freizuschalten.