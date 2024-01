Disney Dreamlight Valley: „Verloren im finsteren Hain“ – Pflanze & Smaragde finden

Nachdem ihr den Wald der Tapferkeit in Disney Dreamlight Valley freigeschaltet habt, könnt ihr dort von Kristoff die Story-Aufgabe „Verloren im finsteren Hain“ annehmen. Am Ende dieser Mission könnt ihr Donald Duck als Bewohner freischalten. Doch dafür müsst ihr unter anderem die Pflanze aus dem finsteren Hain und Smaragde finden. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

„Verloren im finsteren Hain“ starten

Sofern ihr direkt westlich vom Hauptplatz den Wald der Tapferkeit mit Dreamlight freigeschaltet habt, landet danach automatisch die Story-Aufgabe „Verloren im finsteren Hain“ in eurem Aufgaben-Menü. Um sie zu starten, sprecht mit Kristoff, der im Südosten des Waldes vor einem Portal steht.

Er berichtet euch, dass Donald Duck ein dunkles Wesen durch das Portal verfolgt hat, das die Kugel des Mutes von der Säule im Wald gestohlen hat. Nachdem ihr selber durch das Portal geschritten seid, findet ihr dort nur eine von Donalds Federn auf dem Boden. Wenn ihr versucht, durch den Nebel im Hain zu gehen, landet ihr immer nur wieder am Startpunkt.

Nachdem ihr Kristoff die Feder gezeigt habt, verweist dieser euch an Merlin. Der Magier gibt euch den Auftrag, Zutaten für einen Ortungszauber zu sammeln. Dafür braucht ihr folgende Materialien:

1x Donalds Feder

2x Smaragde

1x Pflanze aus dem finsteren Hain

4x Traumscherben

Donalds Feder habt ihr bereits, die restlichen Dinge müsst ihr aber selber finden.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Walkthrough zur gesamten Aufgabe ebenfalls:

Disney Dreamlight Valley: Video-Guide zu der Quest "Verloren im finsteren Hain"

Pflanze aus dem finsteren Hain finden

Um die Pflanze zu bekommen, müsst ihr erneut durch das Portal im Wald gehen. Direkt neben dem Portal könnt ihr die rosa leuchtende Pflanze auf einer Dornenranke entdecken und einsammeln.

Fundort der Pflanze aus dem finsteren Hain (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Smaragde finden

Smaragde sind grüne Edelsteine, die ihr nur von Mineralvorkommen im Wald der Tapferkeit und bei der Lichtung des Vertrauens abbauen könnt. Sofern ihr letzteres Biom noch nicht freischalten könnt, weil euch Dreamlight fehlt, bleibt euch nur der Wald. Lauft an den Rändern des Bioms entlang, um die Mineralvorkommen zu finden.

Leider ist der nördliche Teil des Waldes blockiert. Sofern ihr noch keine Baumstümpfe entfernen könnt, könnt ihr alternativ tricksen, um an unerreichbare Orte zu kommen. Stellt dafür den Schnellreise-Brunnen im Wald wieder her und verschiebt ihn über das Möbel-Menü auf die Nordseite des Waldes. So erreicht ihr die andere Seite der Brücke über die Schnellreise und könnt weitere Mineralvorkommen farmen.

Zusätzlich solltet ihr einen Bewohner in eure Gruppe einladen, der den Abhäng-Bonus besitzt, zusätzliche Mineralien abzubauen. So kommt ihr noch schneller an die Smaragde.

Traumscherben finden

Sofern ihr nicht bereits genügend im Inventar habt, kann es etwas dauern, neue Traumscherben zu finden, denn es gibt nur drei Möglichkeiten, weitere zu bekommen.

Grabt bei glitzernden Stellen am Boden. Dadurch erhaltet ihr entweder Nachtscherben oder Traumscherben.

Dadurch erhaltet ihr entweder Nachtscherben oder Traumscherben. Entfernt Nachtdornen in den verschiedenen Regionen des Spiels. Jeder entfernte Nachtdorn hat eine geringe Chance, Traumscherben als Beute zu hinterlassen. Jeden Tag spawnen ein paar Nachtdornen nach, die ihr beseitigen könnt.

in den verschiedenen Regionen des Spiels. Jeder entfernte Nachtdorn hat eine geringe Chance, Traumscherben als Beute zu hinterlassen. Jeden Tag spawnen ein paar Nachtdornen nach, die ihr beseitigen könnt. Gebt Kleintieren ihr Lieblingsessen. Dabei besteht ebenfalls eine geringe Chance, dass sie Traumscherben hinterlassen. In jeder Region gibt es zwei Kleintiere, die ihr einmal pro Tag füttern könnt.

Donald Duck finden

Bringt alle gesammelten Materialien zu Merlin, damit er euch den Ortungszauber herstellt. Geht anschließend wieder durch das Portal im Wald und folgt dem gold leuchtenden Zauber durch den Hain, der euch zielsicher zu Donald Duck führt.

Er übergibt euch die Kugel des Mutes, die ihr bei der Säule außerhalb des Portals einsetzen könnt, was zum Abschluss der Quest führt. Anschließend schließt sich Donald als Bewohner dem Dreamlight Valley an. In der nächsten Mission „Ein Haus für die Ente“ könnt ihr nun Donalds Haus restaurieren.