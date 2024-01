Disney Dreamlight Valley: Garnelen finden („Abendessen mit einem Freund“)

Garnelen gehören zu den Meerestieren in Disney Dreamlight Valley, die nicht so einfach zu fangen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Quests wie „Abendessen mit einem Freund“ es erfordern, dass ihr mehrere Garnelen abliefert. An dieser Stelle zeigen wir euch daher, wo ihr am besten Garnelen finden könnt.

Garnelen finden & farmen

Garnelen könnt ihr in Disney Dreamlight Valley ausschließlich am schillernden Strand finden. Dazu müsst ihr bei den Blubberblasen auf dem Meer fischen und hoffen, dass eine der Garnelen anbeißt. Dabei kann es passieren, dass ihr auch nach vielen Versuchen keine Garnele am Haken habt.

Um bessere Chancen zu haben, solltet ihr vor allem bei blauen Blubberblasen angeln, da hier meistens Garnelen anbeißen können. Bei den weißen und orangen Blubberblasen werdet ihr kaum Erfolg haben.

Bei blauen Blubberblasen am Strand habt ihr die besten Chancen auf Garnelen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Der beste Ort für Garnelen am Strand ist unserer Meinung nach am westlichen Ende zu finden. Direkt rechts neben Donalds Hausboot haben wir meistens Garnelen bekommen, wenn wir bei blauen Blubberblasen geangelt haben.

Am westlichen Ende vom Strand konnten wir am besten Garnelen fangen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Eine weitere Bezugsquelle für Garnelen kann zudem Vaianas Fischerboot sein. Besucht dafür Vaiana in ihrem Reich über das mittlere Portal im Erdgeschoss vom Traumschloss und schließt ihre Quests ab, damit sie ins Tal kommt und dort ihr Lager aufschlägt.

Schließt hier ihre Quest „Die Reparatur des Bootes“ ab, bis ihr ihr Fischerboot am Strand aufgebaut habt. Vaiana fängt dann automatisch Fische für euch, die ihr nach einiger Zeit immer wieder abholen könnt. Hier können auch Garnelen unter der Beute sein, allerdings ist es zufällig, was für Fische ihr von ihr erhaltet. Ihr könnt das Boot von Vaiana mit Gold verbessern, damit sie mehr und seltenere Fische fangen kann. So erhöht ihr eure Chance auf Garnelen.

Garnelen benötigt ihr öfter für Kochrezepte, als Geschenke für eure Bewohner oder für Quests. Für Goofys Quest „Abendessen mit einem Freund“ müsst ihr beispielsweise zwei Garnelen für eine Bouillabaise fangen.