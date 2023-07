Für die Quest „Sammle sie alle: Fremde von außerhalb“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr für Buzz Lightyear 15 Spielzeug-Aliens finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte der grünen Alien-Plüschfiguren.

„Sammle sie alle: Fremde von außerhalb“ starten

Nachdem ihr die Freundschaftsaufgabe „Sammle sie alle: Kleine Grüne Männchen“ für Buzz Lightyear abgeschlossen habt, könnt ihr diese zweite Sammelaufgabe von Buzz bekommen.

Diese Quest funktioniert so ähnlich wie seine vorherige Mission, statt 25 Spielzeug-Aliens müsst ihr dieses Mal allerdings nur 15 der grünen Aliens finden. Ein weiterer Unterschied sind die Fundorte, die sich jetzt nicht außerhalb auf freiem Gelände befinden, sondern allesamt innerhalb bestimmter Gebäude.

Um alle Spielzeug-Aliens zu finden, müsst ihr entsprechend die Häuser bestimmter Bewohner errichtet haben, in denen die Alien-Puppen spawnen. In welchen Häusern ihr Aliens finden könnt, entnehmt ihr der folgenden Liste.

Fundorte der Spielzeug-Aliens

Mickys Haus

Goofys Haus

Merlins Turm

Donalds Hausboot

Remys Wohnhaus

Eispalast von Anna, Elsa und Kristoff

Woodys Karussell

Buzz Lightyears Wohnmobil

In diesen acht Gebäuden findet ihr jeweils die Spielzeug-Aliens.

Wichtiger Hinweis: Wie schon in der Quest zuvor, könnt ihr nicht alle Spielzeug-Aliens am ersten Tag finden. Erst nach weiteren Tagen spawnen nach und nach neue Aliens in den genannten Häusern. Ihr könnt die Systemzeit eurer Konsole oder eures PCs vorstellen, um Tage zu überspringen, damit ihr die Quest direkt abschließen könnt. Beachtet aber, dass es dabei zu Bugs und Fehlern in eurem Spiel kommen kann. Die Zeitreise erfolgt also auf eigene Gefahr!

Habt ihr schließlich alle 15 Spielzeug-Aliens gefunden, könnt ihr euch zurück bei Buzz Lightyear melden und eure Belohnung in Form eines Versorgungspakets der Space Ranger entgegennehmen. Darin befinden sich verschiedene nützliche Materialien. Anschließend könnt ihr dann die letzte Sammelquest „Sammle sie alle: Dachbodenmodus“ von Buzz beginnen.