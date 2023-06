Nachdem ihr in Disney Dreamlight Valley im Rahmen der Hauptquest die Erinnerungen des Vergessens gesehen habt, wird wenige Tage später die Quest „Die Reliquien des Vergessens“ von Merlin aktiviert. Wir helfen euch dabei, alle Risse und Reliquien zu finden.

Sobald die Quest „Die Reliquien des Vergessens“ in euren Aufgaben auftaucht, könnt ihr mit Merlin darüber sprechen. Erzählt ihm davon, wie es war, die Erinnerungen des Vergessens zu sehen. Nach dem Gespräch wird euch Merlin zu Mickys Haus führen. Folgt ihm und lasst euch über die nächsten Schritte der Mission aufklären.

Riss am Mickys Haus untersuchen

An Micks Haus entdeckt ihr einen Riss in der Welt. Merlin vermutet, dass er durch etwas entstanden ist, das sich in dem Haus befindet. Betretet das Haus und begebt euch direkt zum Tisch. Darauf liegt ein Buch, das die erste Reliquie des Vergessens ist. Das folgende Bild zeigt euch, was ihr suchen müsst.

Auf dem Tisch in Mickys Haus findet ihr die erste Reliquie des Vergessens. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht im Anschluss mit Merlin und er wird euch darum bitten, für eine Verzauberung drei weitere Reliquien des Vergessens zu finden. Außerdem müsst ihr auch die Geschichten dahinter entdecken. Als nächstes begebt ihr euch auf die Suche nach den restlichen drei Reliquien.

Eine Decke in Olafs Höhle

Erinnert ihr euch noch an die Höhle, in der ihr Olaf gefunden habt? Sie befindet sich in den eisigen Höhen. Geht hinein und sucht auf dem Boden neben dem Bücherregal nach einer zusammengefalteten Decke. Das ist die zweite Reliquie des Vergessens.

Reliquie des Vergessens 2: Sucht in Olafs Höhle nach dieser Decke auf dem Boden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Strandspielzeuge in der verfluchten Höhle

Wisst ihr noch, wie ihr in der verfluchten Höhle, Ursula gefunden habt? Begebt euch dorthin und schaut euch den Boden genau an. Ihr findet dort einen Eimer und eine Schippe zum Buddeln und damit die dritte Reliquie des Vergessens.

Reliquie des Vergessens 3: In der verfluchten Höhle am schillernden Strand findet ihr den Buddeleimer und die Schippe. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zeichnung in Scars Höhle

Die vierte und letzte Reliquie des Vergessens findet ihr in Scars Höhle. Schaut euch dort auf dem Boden um und entdeckt eine Kinderzeichnung auf der Scar zu sehen ist.

Reliquie des Vergessens 4: Diese Kinderzeichnung findet ihr auf dem Boden von Scars Behausung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geschichten hinter den Reliquien entdecken

Nachdem ihr alle Gegenstände eingesammelt habt, müsst ihr mit den entsprechenden Charaktere im Valley darüber reden. Sie erzählen euch die Geschichten, die hinter den Funden stecken und damit habt ihr auch die Aufgabe von Merlin abgeschlossen. Diese Charaktere müsst ihr befragen:

Micky

Olaf (und dann mit Elsa)

Ursula (und dann Vaiana)

Scar

Habt ihr alle Geschichten entdeckt, dann bringt Merlin die Reliquien und berichtet ihm davon. Macht euch bereit, das dunkle Schloss zu betreten. Die Mission „Die Reliquien des Vergessens“ ist damit abgeschlossen.