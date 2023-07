Disney Dreamlight Valley Quiz (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Was ist Disney Dreamlight Valley?

Disney Dreamlight Valley ist ein Videospiel, das eine Kombination aus Simulation und Abenteuerspiel bietet. Es verspricht eine zauberhafte Welt voller herausfordernder Aufgaben und spannender Entdeckungen mit vertrauten Charakteren aus dem Disney- und Pixar-Universum.

Die Story kurz zusammengefasst

Das Dreamlight Valley war einst ein wundervoller Ort, in dem die Bewohner aus Disney und Pixar lebten. Doch dann geriet dieser verzauberte Ort in Vergessenheit und die Erinnerungen an diese magische Stätte begannen zu verblassen. Eure Aufgabe ist es, euch und den anderen Bewohnern des Valleys zu helfen, sich zu erinnern und sie alle zurück ins Dorf zu bringen.

Zu euren Aufgaben im Dorf gehört es also, euch mit den Bewohnern auszutauschen und ihre Quests zu erledigen. Ihr müsst dafür bestimmte Items herstellen oder Gerichte zubereiten. Manchmal müsst ihr zwischen ihnen vermitteln und schlichten. Ihr könnt aber euch das gesamte Valley selbst gestalten und euer Haus ausbauen. Sogar Kleidung könnt ihr selbst herstellen.

Sammelt Holz und andere Ressourcen, um Möbel zu craften oder sucht nach Edelsteinen und baut Gemüse an, um sie zu verkaufen und schnell Geld zu verdienen. Das Geld könnt ihr dann zum Beispiel in Dagoberts Shop in Kleidung und Möbel investieren.

Wann wurde Disney Dreamlight Valley veröffentlicht?

Disney Dreamlight Valley steht euch derzeit im Early Access zur Verfügung und kann auf allen gängigen Plattformen (PS4, PS5, XboxOne, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC) erworben werden. Das Spiel wird voraussichtlich im Jahr 2023 veröffentlicht und ab dann auch für alle kostenlos spielbar sein.

Solltet ihr bei unserem Quiz nicht so gut abgeschnitten haben, dann könnten euch die verlinkten Artikel dabei helfen, etwas mehr über Disney Dreamlight Valley zu lernen. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Quiz.