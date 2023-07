In Vanellopes Level-2-Quest „Extreme Biom-Umgestaltung“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr Zungerstangensprossen pflanzen, ein Süßigkeiten-Biom erstellen und ein Zucker-Kart bauen. An dieser Stelle helfen wir euch bei allen Schritten von Vanellopes Freundschaftsaufgabe.

Disney Dreamlight Valley Facts

Extreme Biom-Umgestaltung starten

Nachdem ihr Vanellope als Bewohnerin freigeschaltet und Freundschaftslevel 2 mit ihr erreicht habt, könnt ihr ihre erste Quest „Extreme Biom-Umgestaltung“ beginnen. Beachtet darüber hinaus folgende Voraussetzungen:

Wall-E freigeschaltet

Quest-Fortschritte mit Remy erzielt

Schillernden Strand freigeschaltet

Sprecht dabb mit Vanellope, um ihre Aufgabe zu starten.

Zuckerstangensamen anbauen

Als erstes möchte Vanellope, dass ihr zehn Zuckerstangensamen pflanzt. Grabt also mit eurer Schaufel zehn Löcher an einer beliebigen Stelle und setzt die Samen ein. Gießt danach die Zuckerstangensprossen mit eurer Gießkanne und wartet dann ein paar Minuten ab.

Schon nach kurzer Zeit könnt ihr die Zuckerstangen aus der Erde ziehen und sie zurück zu Vanellope bringen.

Wo ihr die Samen pflanzt, spielt keine Rolle und der Wachstumsprozess beträgt nur wenige Minuten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Süßigkeiten-Biom bauen

Im nächsten Schritt sollt ihr ein Süßigkeiten-Biom in der Nähe von Vanellopes Haus bauen. Für diesen Zweck überreicht sie euch Straßenbelag mit luxuriösen Zuckerplätzchen, Zuckerstangenbäume und riesige Lollis.

Um sie zu platzieren, öffnet das Möbel-Menü und geht in die mit einem blauen Stern markierte Quest-Kategorie, wo euch alle Baumaterialien aufgelistet werden. Platziert beispielsweise den Straßenbelag rund um Vanellopes Haus und die Bäume und Lollis entlang der Strecke. Insgesamt müsst ihr die folgende Anzahl an Elementen platzieren:

50x Straßenbelag mit luxuriösen Zuckerplätzchen

5x Zuckerstangenbäume

5x Riesige Lollis

Vanellope gibt euch mehr Bauteile, als für die Erfüllung der Aufgabe nötig sind (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kehrt anschließend wieder zu Vanellope zurück, um den nächsten Missionsschritt zu beginnen.

Zucker-Kart backen

Jetzt gilt es, das Zucker-Kart von Vanellope zu bauen bzw. an einer Kochstation zu backen. Es besteht aus folgenden drei Teilen:

1x Heck des Zucker-Karts: Weizen, Zuckerrohr, Butter

Weizen, Zuckerrohr, Butter 1x Sitz des Zucker-Karts: Weizen, Milch, Butter

Weizen, Milch, Butter 4x Rad des Zucker-Karts: 4x Weizen, 4x Zuckerrohr, 4x Eier

Butter, Milch und Eier könnt ihr in der Speisekammer von Remys Restaurant kaufen. Weizen und Zuckerrohr könnt ihr selber anbauen oder bei Goofys Ständen auf der friedlichen Wiese und am schillernden Strand kaufen.

Die Teile des Zucker-Karts könnt ihr dann einfach an einer beliebigen Kochstation backen. In der Quest-Kategorie des Kochtopfs werden euch dafür direkt alle Rezepte angezeigt.

In der Quest-Kategorie beim Kochtopf werden euch die Rezepte für die Kart-Teile angezeigt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ersatzteile in Wall-E's Haus finden

Als Nächstes sollt ihr Ersatzteile aus dem Haus von Wall-E sammeln. Die einzelnen Teile sind nicht schwierig zu finden, sie glitzern allesamt im Haus von Wall-E, so dass ihr sie schnell finden könnt. Folgende Ersatzteile müsst ihr einsammeln:

3x Elektroschrott

2x Energiequelle für das Kart

Ist auch diese Aufgabe erledigt, gibt es noch einen kniffligen letzten Schritt.

Frag einen Dorfbewohner nach etwas, mit dem du ein Kart zusammenkleben kannst

Ihr benötigt einen Superkleber, um die einzelnen Teile des Zucker-Karts aneinander zu kleben. Vanellope gibt euch hier nicht viele Hinweise, sondern sagt euch einfach, dass ihr einen Dorfbewohner nach Kleber fragen sollt.

Wenn ihr auf die Karte schaut, seht ihr bei manchen Dorfbewohnern nun ein blaues Missionssymbol. Diese könnt ihr für diese Aufgabe befragen. Der NPC, der euch hier allerdings als einziges weiterhelfen kann, ist Remy.

Remy gibt euch den Superkleber für die Kart-Teile (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Redet mit Remy, damit er euch den super klebrigen Zuckerguss gibt. Kehrt mit diesem zu Vanellope zurück, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.