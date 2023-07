In Buzz Lightyears Quest „Sammle sie alle: Dachbodenmodus“ sollt ihr weitere 15 Spielzeug-Aliens finden, die sich laut Missionsbeschreibung in öffentlichen Bereichen und geheimen Ecken befinden. Falls ihr Probleme bei der Suche habt, zeigen wir euch an dieser Stelle alle Fundorte.

Erste Hälfte der Spielzeug-Aliens finden

Für die Quest „Sammle sie alle: Dachbodenmodus“ müsst ihr Spielzeug-Aliens finden, die sich allesamt an folgenden Orten aufhalten:

Remys Restaurant

Traumschloss

Ihr findet in Remys Restaurant und im Traumschloss zunächst drei bzw. vier Spielzeug-Aliens, die zufällig verstreut am Boden liegen. Wo sie genau liegen, ist bei jedem Spieler etwas unterschiedlich. Da Remys Restaurant nicht allzu groß ist, werdet ihr hier schnell die Aliens aufspüren können.

Das Traumschloss am nördlichen Ende der Karte ist da schon etwas größer. Stellt sicher, dass ihr euch auf jeder Ebene gut umschaut, dann werdet ihr auch hier schnell alle Aliens finden. Auf diese Weise werdet ihr insgesamt sieben oder acht der Plüsch-Aliens am ersten Tag finden, dies variiert ebenfalls von Account zu Account.

Wartet 2 Tage

Für die restlichen Spielzeug-Aliens müsst ihr nun zwei tägliche Resets, also zwei Tage in Echtzeit, abwarten. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Systemzeit eurer Konsole oder eures PCs vorstellen, um die Zeit zu überspringen. Beachtet dabei, dass dies zu Bugs und Fehlern in eurem Spiel führen kann. Die Manipulation der Zeit erfolgt also auf eure eigene Gefahr!

Nach 48 Stunden spawnt dann die zweite Hälfte der Spielzeug-Aliens in eurem Spiel.

Zweite Hälfte der Spielzeug-Aliens finden

Die restlichen sieben bzw. acht Spielzeug-Aliens könnt ihr nun wieder in Remy Restaurant und im Traumschloss einsammeln. Sie liegen wieder an unterschiedlichen Stellen dieser Innenbreiche am Boden.

In Remys Restaurant und im Traumschloss spawnen die Spielzeug-Aliens auf einen Schlag (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Belohnung für Sammle sie alle: Dachbodenmodus

Habt ihr alle Aliens gefunden, meldet euch zurück bei Buzz Lightyear, der euch als Belohnung das Versorgungspaket der Space Ranger übergibt. Darin enthalten sind:

3x Weißer und rosafarbener Bartfaden

2x Rotes Gänseblümchen

2x Weiß-rote Hortensie

1x Weiße Glockenblume

1x Orange-Rotes Sumpfmilchkraut

1x Gelbe Bromelie

1x Gelbe Kapuzinerkresse

1x Schwarze Passionslilie

Für die Suche bekommt ihr also einen Haufen Blumen. Eine etwas enttäuschende Belohnung, wenn man bedenkt, dass ihr diese Blumen auch einfach selbst in kurzer Zeit pflücken könnt.