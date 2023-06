Wenn ihr in Disney Dreamlight Valley durch Zufall eine blaue Kartoffel gefunden habt, dann ist es die erste Zutat für den schimmernden blauen Trank. Wo ihr weitere Zutaten findet und was ihr damit und der blauen Kartoffel machen müsst, erklären wir euch Schritt für Schritt.

Alle blauen Zutaten finden

Zunächst ist es wichtig, dass ihr die goldene Kartoffel bekommt und die damit verbundene Quest löst, damit ihr die blaue Kartoffel freischalten könnt. Dadurch startet wiederum die Quest für den schimmernden blauen Trank. Das ihr die genannten Orte besuchen könnt, weil ihr sie im Rahmen der Quests bestimmter Charaktere freigeschaltet habt, setzen wir voraus.

Da der Weg zu einzelnen blauen Zutaten teilweise kniffelig ist und von unsichtbaren Wänden versperrt wird, haben wir für euch eine Lösung im Video erstellt. Sollte euch also die Erklärung nicht genügen, schaut einfach in das folgende Video:

Disney Dreamlight Valley: Blaue Kartoffel – Quest gelöst

Blaue Kartoffel von Ursula holen

Dieser Schritt der Aufgabe ist ganz einfach. Begebt euch zum Haus von Ursula, wenn sie nicht gerade schläft (Schlafenszeiten im Guide) und schaut euch genau um. Auf dem Boden findet ihr die blaue Kartoffel, die ihr nur noch einzusammeln braucht. Wie ihr Ursula freischaltet, lest ihr im verlinkten Artikel. Fundort der blauen Kartoffel im Video bei Minute 00:18.

Blaue Muschel in Vaianas Königreich

Als nächstes reist ihr zum Königreich von Vaiana. Das könnt ihr entweder über die Schnellreisefunktion eurer Karte oder über die entsprechende Tür im Schloss machen. Jetzt wird es etwas kompliziert, denn der Weg zur blauen Muschel wird von unsichtbaren Wänden verstellt. Ihr müsst euch Schritt für Schritt durchkämpfen.

Nachdem ihr in Vaianas Königreich angekommen seid, lauft ein Stück vor und dann rechts durch die Lücke ins Wasser. Vor euch seht ihr eine kleine Insel und auf ihrer Rückseite liegt die Muschel. Ihr müsst rechts um die Insel herumlaufen, um dorthin zu gelangen. Dabei werdet ihr immer wieder gegen etwas unsichtbares stoßen, also versucht es ein Stück weiter davon und so weiter. Das folgende Bild zeigt euch, wo sich die blaue Muschel befindet. Fundort im Video bei Minute 00:50.

Der Startpunkt markiert die Richtung, in der euer Spawnpunkt ist, wenn ihr in Vaianas Königreich angekommen seid. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Blauen Seestern in Arielles Versteck

Kehrt wieder zurück ins Dreamlight Valley und begebt euch zum schillernden Strand. Auf der Schädelinsel könnt ihr mit dem Floß zu Arielles Versteck fahren, wo ihr den blauen Seestern finden werdet. Das Versteck schaltet ihr frei, indem ihr Goofys Mission „Das mysteriöse Wrack“ löst.

Dort angekommen lauf nach links und dann bis zur Spitze der sandigen Landzunge. Jetzt müsst ihr euch wieder an unsichtbaren Wänden vorbeikämpfen, bis ihr den blauen Seestern am Strand einsammeln könnt. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort oder schaut euch das Video bei Minute 02:00 an.

Den blauen Seestern erreicht ihr einfacher als die Muschel. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Blaues Buch in der mystischen Höhle

Ihr findet die mystische Höhle im Rahmen von Merlins Aufgaben. Solltet ihr sie noch nicht abgeschlossen haben, dann lest den verlinkten Guide. Kehrt also wieder zurück zum schillernden Strand und begebt euch in die mystische Höhle.

Lauft den ganzen Weg nach unten, bis ihr auf der untersten Ebene angekommen seid. Schaut jetzt nach links und ihr seht das blaue Buch schon zwischen den Säulen hindurchschimmern. Fundort im Video bei Minute 02:55.

Blauen Edelstein in der Vitalys-Mine

Jetzt bleibt nur noch der blaue Edelstein übrig, den ihr auf der sonnigen Ebene finden werdet. Betretet dafür die Vitalys-Mine, die ihr im Rahmen der Hauptmission „Natur und Pflege“ freischalten werdet. Lauft jetzt wie folgt:

Geht nach rechts an der Kochstelle und den Tischen vorbei. Lauft geradeaus weiter, bis ihr gezwungen seid, nach links zu gehen. Lauft weiter geradeaus, bis ihr an einer Kreuzung ankommt. Schaut nach links, wo die Gleise abbrechen und in einer tiefen Kluft münden. Lauft bis zum Ende dieser Gleise und schaut dann nach links – ihr seht den blauen Diamanten.

Sammelt den blauen Diamanten ein und solltet ihr Probleme mit der Wegbeschreibung haben, dann schaut ins Video bei Minute 04:00. Das folgende Bild zeigt euch wonach ihr suchen müsst.

Steht ihr am Ende der Gleise und blickt in einen tiefen Abgrund? Dann seid ihr richtig. Schaut nach links und ihr seht diesen blauen Edelstein hinter einem Stein hindurchschimmern. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schimmernden blauen Trank herstellen

Habt ihr alle Zutaten zusammen, dann geht es in der Vitalys-Mine weiter. In der Nähe eures aktuellen Standortes ist eine kleine Wasserquelle, in die ihr die blaue Kartoffel und alle anderen blauen Items hineinwerfen müsst, um den schimmernden blauen Trank zu erhalten. Um diese Quelle zu finden, lauft also weiter vom Fundort des blauen Edelsteins wie folgt:

Lauft zurück zur Kreuzung und biegt nach links ab. Folgt den Gleisen geradeaus bis zur nächsten Kreuzung und biegt rechts ab. Am Ende des Tunnels findet ihr die Quelle.

Interagiert mit den drei Fragezeichen, die erscheinen, wenn ihr nah genug herantretet. Platziert die blaue Kartoffel und die anderen blauen Zutaten in die Slots und der schimmernde blaue Trank erscheint automatisch auf dem Boden. Sammelt ihn ein und ihr seid dem Regenbogentrank einen Zaubertrank näher.

Löst ihr die anderen Kartoffel-Quests, werdet ihr weitere Zaubertränke bekommen. Mixt ihr sie zusammen, dann erhaltet ihr den Regenbogentrank. Diesen nutzt ihr, um einen neuen Begleiter zu bekommen. Folgende Kartoffel-Missionen müsst ihr dafür lösen: