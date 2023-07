Die orangene Kartoffel ist bei Disney Dreamlight Valley gar nicht so einfach zu bekommen. Um sie herzustellen, benötigt ihr 20 orangene Kiesel, über die ihr nicht einfach so stolpern werdet. Wir helfen euch dabei, alle Steinchen zu finden und damit die orangene Kartoffel und den elektrisierenden orangenen Trank herzustellen.

Keine Kiesel ohne Brille!

Damit ihr die 20 orangenen Kiesel finden könnt, müsst ihr die „Brille der Schatten“ aufsetzen. Diese bekommt ihr im Rahmen der Quest „Die Schatzsuche Teil 1 und Teil 2“ von Dagobert. Folgt dem Link, um mehr zu erfahren. Ihr findet die Brille im Inventar unter Garderobe und dann unter Brillen. Das folgende Bild zeigt euch, wie diese Brille aussieht.

Setzt diese „Brille der Schatten“ auf, um alle 20 orangenen Kiesel zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mit der „Brille der Schatten“ auf der Nase, macht ihr euch dann zu den folgenden 20 Fundorten der Kiesel auf, um die orangene Kartoffel zu bekommen.

3 orangene Kiesel im Reich der Eiskönigin

Nach eurer Ankunft im Reich der Eiskönigin schaut gleich zu eurer rechten. Dort seht ihr zwei Steinsäulen. Hinter der zweiten von rechts findet ihr den Kiesel.

Fundort Nummer 1 im Reich der Eiskönigin. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Das zweite Steinchen zu finden, wird schon etwas komplizierter, weil es nur wenige einzigartige Orientierungspunkte gibt. Lauft vom Startpunkt geradeaus, bis ihr an der Weggabelung angekommen seid. Diese wird durch eine Säule aus Steinen markiert. Ihr erkennt sie sofort, wenn ihr sie seht.

Biegt an dieser Stelle nach links ab und schaut geradeaus. In der Mitte des Weges seht ihr einen Baum und direkt dahinter zwei große Steine. Am Boden hinter den Steinen findet ihr den Kiesel. Achtet ihr auf dem folgenden Bild auf den Hintergrund, könnt ihr die kleine Säule aus Steinen als Markierung der Weggabelung erkennen.

Fundort Nummer 2 im Reich der Eiskönigin. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Kehrt wieder zurück zur Weggabelung und lauft dieses Mal in die andere Richtung weiter. Kämpft euch durch den matschigen Untergrund und die Steinbrocken. Benutzt hier bei Bedarf eure Schaufel oder Spitzhake. Ihr kommt an einer Stelle an, an der ihr rechts den Fluss überqueren könnt. Tut es nicht und lauft stattdessen nach links.

Lauft nach hinten durch und ihr seht zu eurer Rechten ein paar Eisfelsen. Lauft an ihnen vorbei und biegt dahinter rechts ab. Hinten am Baum findet ihr den Kiesel.

Fundort Nummer 3 im Reich der Eiskönigin. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

4 orangene Kiesel im Reich von Vaiana

In Vaianas Reich findet ihr vier Kieselsteine. Den ersten gleich nach eurer Ankunft. Dreht euch einfach um und lauft zur Spitze der Landzunge. Hier könnt ihr das Steinchen einsammeln.

Fundort Nummer 1 im Reich von Vaiana. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Lauft anschließend links entlang zu dem Lagerfeuer am Schiff. Daneben findet ihr den nächsten Stein.

Fundort Nummer 2 im Reich von Vaiana. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Lauft vom Lagerfeuer aus die Insel weiter nach hinten. Dort seht ihr einen Bananenbaum und ein paar Felsen am Strand. Dahinter findet ihr den nächsten orangenen Kieselstein. Beachtet auf dem Foto die Stellung des Felsens, um ihn leichter zu finden. Im Hintergrund seht ihr das Boot.

Fundort Nummer 3 im Reich von Vaiana. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Jetzt kommen wir zu einem schwereren Fundort, bei dem wir etwas länger mit der Suche beschäftigt waren. Lauft den grünen Hügel hoch, bis ihr die Lücke zwischen Felsen und Bäumen seht, die euch einen Blick auf den Ozean gewährt. Am Baum gegenüber liegt der nächste Stein.

Fundort Nummer 4 im Reich von Vaiana. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

2 orangene Kiesel im Reich von WALL•E

Da es im Reich von WALL•E irgendwie überall gleich aussieht, haben wir versucht, die Fundorte so gut wie möglich im Bild darzustellen. Orientiert euch am besten immer an dem Startpunkt, der mit dem leuchtende Viereck markiert ist. So sollte es euch leichter fallen, das kleine Steinchen zu entdecken.

Sucht nach dem ersten orangenen Kiesel rechts neben der Werkbank.

Fundort Nummer 1 im Reich von WALL•E. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Den zweiten Kiesel findet ihr in der gegenüberliegenden hinteren Ecke des Reiches. Orientiert euch auch hier an dem leuchtenden Viereck, das ihr hinten im Bild sehen könnt.

Fundort Nummer 2 im Reich von WALL•E. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

4 orangene Kiesel im Reich von Toy Story

Die orangenen Kiesel im Reich von Toy Story sind wirklich einfach zu finden. Nachdem ihr hier angekommen seid, schaut gleich nach links und in der Ecke seht ihr einen roten Rucksack. Links daneben auf dem Boden findet ihr das erste Steinchen.

Fundort Nummer 1 im Reich von Toy Story. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Geht anschließend nach links zu dem Schrank, den ihr betreten könnt. Geht hinein und schaut gleich nach links. Unter dem Bild auf dem Boden findet ihr den nächsten Kieselstein.

Fundort Nummer 2 im Reich von Toy Story. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Verlasst den Schrank wieder und lauft zurück zum Eingang. Von hier aus geht ihr zu der hintersten rechten Ecke des Raumes, in der ein blaues Bild auf dem Boden steht. Neben diesem Bild findet ihr das nächste Steinchen.

Fundort Nummer 3 im Reich von Toy Story. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Jetzt müsst ihr euch nur noch neben dem Bett umschauen. Dort auf dem Boden findet ihr den letzten Kiesel im Reich von Toy Story.

Fundort Nummer 4 im Reich von Toy Story. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

1 orangener Kiesel im Reich von Ratatouille

Diesen einen orangenen Kiesel zu finden, ist wirklich einfach. Seid ihr im Reich von Remy angekommen, dann lauft in der Küche nach hinten durch. An der hintersten Wand, findet ihr das Steinchen.

Fundort des Kiesels im Kiesel im Reich von Ratatouille. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

6 orangene Kiesel im Traumschloss

Die orangenen Kiesel im Traumschloss sind am leichtesten zu finden. Betretet das Schloss und gleich zu eurer Linken seht ihr eine Säule. Hinter dieser Säule findet ihr das erste Steinchen.

Fundort Nummer 1 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Lauft als nächstes die Treppe hoch auf die mittlere Ebene. Also nicht die erste und auch nicht die letzte mit dem Brunnen. Hier findet ihr vor der Säule das nächste Steinchen.

Fundort Nummer 2 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Lauft jetzt auf die höchste Ebene mit dem Brunnen. Dort an der Wand bei einer Zierpflanze findet ihr das nächste Steinchen.

Fundort Nummer 3 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Die nächsten drei orangenen Kiesel findet ihr in dem geheimen Raum hinter der geheimen Tür im Schloss, die ihr im Rahmen einer Quest von Micky öffnen musstet. Solltet ihr die Mission noch nicht gemacht haben, dann schaut euch die verlinkte Anleitung an. Habt ihr schon Zugang zu dem Raum, dann betretet ihn und schaut gleich nach links zu der Couch. Davor findet ihr das vierte Steinchen.

Fundort Nummer 4 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Lauft anschließend weiter zur nächsten Tür und findet rechts davor das fünfte Steinchen.

Fundort Nummer 5 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Geht dann durch den Türrahmen und schaut gleich nach links, um drei Fässer zu entdecken. Daneben auf dem Boden liegt der sechste und letzte orangene Stein.

Fundort Nummer 6 im Traumschloss. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Orangene Kartoffel und elektrisierenden orangenen Trank herstellen

Mit den 20 Kiesel geht ihr zu einer Werkbank und wählt dort den Reiter „Funktionelle Gegenstände“. Als erstes wird euch die orangene Kartoffel vorgeschlagen, die ihr jetzt herstellen müsst.

Mit der orangenen Kartoffel im Inventar könnt ihr nun den elektrisierenden orangenen Trank herstellen. In der Werkbank wählt ihr dafür den Reiter „Zaubertrank und Verzauberung“. Scrollt bei Bedarf nach ganz unten auf der Seite, da der Trank vielleicht nicht als erster angezeigt wird. Für die Herstellung benötigt ihr neben der Kartoffel noch ein leeres Fläschchen.

Löst ihr die anderen Kartoffel-Quests, werdet ihr weitere Zaubertränke bekommen. Mixt ihr sie zusammen, dann erhaltet ihr den Regenbogentrank. Diesen nutzt ihr, um einen neuen tierischen Begleiter zu bekommen. Folgende Kartoffel-Missionen müsst ihr dafür lösen:

