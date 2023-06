Habt ihr in Disney Dreamlight Valley eine Smaragdflasche geangelt, sie in einen Smaragdsplitter verwandelt und wisst nichts damit anzufangen? Insgesamt gibt es 16 Flaschen im Wasser des Valleys, aus welchen ihr einen Kristall herstellen könnt. Dann braucht ihr noch die grüne Kartoffel und der Zaubertrank ist fertig.

In diesem Artikel helfen wir euch dabei, alle 16 Smaragdflaschen zu finden, die grüne Kartoffel zu bekommen und am Ende den Zaubertrank herzustellen. Navigiert zu dem Punkt, der für euch interessant ist:

16 Smaragdflaschen finden und Kristall aus Jade herstellen

Die Flaschen im Wasser sind euch sicherlich schon aufgefallen. Vor allem am schillernden Strand sind sie leicht zu finden. Versucht ihr sie zu angeln, klappt es nicht unbedingt sofort, da ihr die richtige Stelle genau treffen müsst. Ihr benötigt dafür keine Kreise, egal welcher Farbe.

Werft eure Angel aus und wenn ihr die richtige Stelle erwischt habt, wird um euren Köder automatisch ein goldener Kreis geformt. Beachtet dabei aber, dass ihr keinen Wunderköder verwendet. Das kann euch daran hindern, die Smaragdflaschen aus dem Wasser zu angeln und ihr bekommt stattdessen Fische.

Folgende 16 Stellen müsst ihr aufsuchen, um alle Smaragdflaschen zu angeln:

Diese Smaragdflasche angelt ihr vor der Höhle ganz oben am schillernden Strand. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche findet ihr links auf der Schädelinsel am schillernden Strand. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche findet ihr rechts auf der Schädelinsel am schillernden Strand. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche findet ihr vor der Brücke, die beide Hälften des schillernden Strandes miteinander verbindet. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche findet ihr in der Nähe des Übergangs vom schillernden Strand zur Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Flasche angelt ihr aus dem Wasser auf der Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Flasche angelt ihr in der Nähe des Hauses von Mutter Gothel auf der Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Flasche angelt ihr aus dem Fluss links auf der Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Flasche angelt ihr aus dem Wasser oben im norden der Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der friedlichen Wiese findet ihr diese Flasche im größeren See rechts. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Oben links auf der friedlichen Wiese, in dem kleinen See, holt ihr diese Flasche aus dem Wasser. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche befindet sich im Süden des Flusses der sonnigen Ebene. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Smaragdflasche findet ihr links im See der sonnigen Ebene. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im See oben links im vergessenen Land angelt ihr diese Flasche aus dem Wasser. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beim Übergang vom Wald der Tapferkeit zu den eisigen Höhen wartet eine weitere Smaragdflasche im Wasser. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die in unserer Reihenfolge letzte Smaragdflasche befindet sich im Fluss in den eisigen Höhen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alle 16 Flaschen zusammen, dann müsst ihr jede einzelne in eurem Inventar anklicken und sie benutzen. Dadurch erhaltet ihr 16 grüne Smaragdsplitter, die ihr an eurer Werkbank zu einem Kristall aus Jade verarbeiten könnt. Begebt euch hierfür zum Reiter Funktionelle Gegenstände. Der Kristall aus Jade ist eine von zwei Zutaten für einen Zaubertrank.

Grüne Kartoffel bekommen

Die grüne Kartoffel ist die zweite Zutat und um sie zu bekommen, benötigt ihr entsprechende Samen – den grünen Samen. Ihr findet ihn in einem Regal in dem Geheimraum, den ihr in den Vitalys-Minen im Rahmen einer Mission von Nala entdeckt. Habt ihr die Missionen der Löwin noch nicht abgeschlossen, müsst ihr es jetzt also tun. Andernfalls begebt euch zur sonnigen Ebene und holt euch die Samen für die grüne Kartoffel.

Aus der Beschreibung erfahrt ihr nicht, was ihr damit machen sollt. Schnappt euch also die grünen Samen und geht ins vergessene Land. Hier pflanzt ihr sie ein und gießt sie. Damit ihr die grüne Kartoffel sofort bekommt, könnt ihr das wundersame Wachstumselixier verwenden. Dafür benötigt ihr:

10x Vitalys-Kristall (Fundorte aller Edelsteine)

10x Fruchtbare Erde

500x Dreamlight

Verwendet es in eurem Inventar auf die Gießkanne und gießt dann erst die grünen Samen. Sie werden sofort zu einer Pflanze wachsen. Erntet ihr sie, erhaltet ihr die grüne Kartoffel.

Im Regal links im Bild findet ihr die Samen für die grüne Kartoffel. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Grünen Kristalltrank herstellen

Habt ihr die grüne Kartoffel geerntet, dann begebt euch zu eurer Werkbank. Aus der grünen Kartoffel und dem Kristall aus Jade könnt ihr jetzt nämlich den grünen Kristalltrank herstellen. Begebt euch hierfür zum Reiter Zaubertrank und Verzauberung.

Den grünen Kristalltrank benötigt ihr, um ihn mit anderen Tränken zusammenzumischen. Alle diese Tränke entstehen im Zusammenhang mit den verschiedenfarbigen Kartoffeln, die ihr finden könnt. Die goldene Kartoffel erhaltet ihr ganz einfach, wenn ihr im Menü den Code GPOT-OATO-LDFS-ENNM eingebt. Wie die Codes funktionieren und welche es noch gibt, erfahrt ihr in einem anderen Artikel. Am Ende der Kartoffel-Quests werdet ihr mit einem besonderen tierischen Begleiter belohnt.

