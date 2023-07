Die rote Kartoffel in Disney Dreamlight Valley zu finden ist gar nicht so schwer. Aber was tut ihr dann damit? Wir helfen euch dabei, aus der roten Kartoffel den „Geeister roten Eintopf“ herzustellen und verraten euch was ihr damit machen müsst, um den tobenden roten Trank zu bekommen.

Disney Dreamlight Valley Facts

Zunächst einmal solltet ihr sicherstellen, dass ihr die goldene Kartoffel bekommen habt. Es scheint so, als würdet ihr damit erst die Fundorte weiterer Kartoffeln auslösen. Danach solltet ihr keine Probleme damit haben, die rote Kartoffel zu finden.

Fundort der roten Kartoffel

Nachdem ihr Remy und sein Restaurant freigeschaltet habt, könnt ihr das Restaurant betreten und dort die rote Kartoffel finden. Begebt euch nach hinten in die Küche und sucht rechts neben dem Kühlschrank nach dem roten Gemüse. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Sucht in Remys Restaurant rechts neben dem Kühlschrank nach der roten Kartoffel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rezept für die rote Kartoffel

Mit der roten Kartoffel im Inventar, könnt ihr euch direkt links an den Herd von Remy stellen und dort die Kartoffel mit einigen weiteren Zutaten zubereiten. Unter den Rezepten und Gerichten werdet ihr die Zusammenstellung nicht finden. Ihr müsst euch an die Anleitung hier halten und folgende Zutaten in den Topf werfen:

1x Rote Kartoffel

1x Slush-Eis

1x Himbeere

1x Chilischote

1x Hummer

Bereitet diese 5 Zutaten zu und ihr erhaltet „Geeister roter Eintopf ... Igitt“.

Roten Eintopf gegen tobenden roten Trank tauschen

Den roten Eintopf möchte natürlich keiner wirklich essen – zumindest nicht in eurem Valley. Aber wenn ihr euch damit in das Reich von Remy begebt, dann könnt ihr ihn dort gegen den tobenden roten Trank eintauschen. In das Reich von Remy gelangt ihr entweder über die Schnellreise in eurem Menü oder über das Schloss, indem ihr durch die entsprechende Tür hindurchgeht.

Dort angekommen, wendet euch nach rechts und schaut zur Durchreiche neben der Tür. Mit dieser Durchreiche könnt ihr interagieren und den roten Eintopf hindurchgeben. Dafür erhaltet ihr im Austausch den tobenden roten Trank, den ihr danach einfach nur vom Boden aufheben müsst. Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr die Durchreiche findet.

Ihr findet die Durchreiche in Remys Reich direkt links neben der großen roten Eingangstür. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Löst ihr die anderen Kartoffel-Quests, werdet ihr weitere Zaubertränke bekommen. Mixt ihr sie zusammen, dann erhaltet ihr den Regenbogentrank. Diesen nutzt ihr, um einen neuen tierischen Begleiter zu bekommen. Folgende Kartoffel-Missionen müsst ihr dafür lösen: