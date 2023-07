Habt ihr in Disney Dreamlight Valley mit dem Portal in Olafs Höhle interagiert und es hat euch aufgefordert, ein Wort zu wählen? Dann seid ihr schon auf die Möglichkeit gestoßen, die lila Kartoffel zu bekommen. In unserem Guide nennen wir euch die richtigen Antworten.

Disney Dreamlight Valley Facts

Fundort des dunklen Portals

Damit ihr die lila Kartoffel bekommen könnt, müsst ihr zunächst die Schneesturm-Quest von Olaf lösen. Solltet ihr dabei Hilfe benötigen, dann folgt dem Link zum entsprechenden Artikel.

Das dunkle Portal spricht erst mit euch, wenn ihr die Missionen von Olaf weit genug gelöst habt. Sollte das immer noch nicht funktionieren, dann habt ihr möglicherweise die goldene Kartoffel noch nicht bekommen. Wie ihr sie bekommt, erklären wir euch im verlinkten Artikel. Zur Erinnerung: Das Portal befindet sich in der Höhle im Norden des Bioms eisige Höhen.

Olafs Höhle und das dunkle Portal findet ihr an dieser Stelle auf der Karte. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

10 Richtige Antworten für das dunkle Portal

Tretet an den dunklen Kreis heran, bis ihr damit reden könnt. Interagiert mit dem Portal und ihr vernehmt eine Art Stimme, die euch zu Folgendem auffordert:

„Sprich das richtige Wort oder geh.“ Antwort: Kartoffel „Sprich das nächste Wort und sei sicher, dass es das richtige ist.“ Antwort: Buch „Sprich das nächste Wort und sei dir dessen sicher. Die Zeit wird knapp.“ Antwort: Träume „Sprich das nächste Wort ... das Wort, um den Zauber zu besiegeln.“ Antwort: Higitus Pigidus! „Es sind nur noch so wenige Worte übrig. Sprich dein nächstes Wort sorgfältig.“ Antwort: Fugu „Sprich dein nächstes Wort mit noch mehr Sorgfalt. Du hast nur noch so wenige Chancen, dich mir gegenüber zu beweisen.“ Antwort: Kristall „Noch ein Wort. Sprich es jetzt. Ich lechze danach, es zu hören.“ Antwort: Sammeln „So wenige Worte sind übrig. Sprich noch eins. Nutze es mit Bedacht.“ Antwort: Vergessen „Nur noch zwei verbleibende Worte. Sprich das nächste aus.“ Antwort: Himbeere „Deine letzte Herausforderung ist gekommen. Sprich das letzte Wort und besiegele dein Schicksal.“ Antwort: Magie

Lila Kartoffel und herrschaftlicher lilaner Trank

Nachdem ihr dem dunklen Portal diese 10 Antworten gegeben habt, findet ihr auf dem Boden neben euch die lila Kartoffel. Schnappt sie euch und begebt euch zu eurer Werkbank. Im Reiter „Zaubertrank und Verzauberung“ könnt ihr jetzt den herrschaftlichen lilanen Trank herstellen. Neben der lila Kartoffel benötigt ihr für den herrschaftlichen lilanen Trank ein leeres Fläschchen.

Löst ihr die anderen Kartoffel-Quests, werdet ihr weitere Zaubertränke bekommen. Mixt ihr sie zusammen, dann erhaltet ihr den Regenbogentrank. Diesen nutzt ihr, um einen neuen tierischen Begleiter zu bekommen. Folgende Kartoffel-Missionen müsst ihr dafür lösen: