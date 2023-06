Habt ihr die Hauptmission von Disney Dreamlight Valley durchgespielt, werdet ihr feststellen, dass nicht alle Säulen eine Kugel abbekommen haben. Wir helfen euch dabei, die Kugel der Einheit zu bekommen und die Quest „Ein Schädelfelsen in der Brandung?“ zu starten, um das Geheimnis der Säule der Einheit zu enthüllen.

Disney Dreamlight Valley Facts

Kugel der Einheit finden

Die Kugel der Einheit könnt ihr erst dann finden, wenn ihr die Hauptquest „Das dunkle Schloss“ beendet habt. Danach könnt ihr in die düstere Version des Schlosses zurückkehren, indem ihr das dunkle Portal auf dem Hauptplatz passiert.

Geht wieder durch alle Türen, die jetzt ganz normal geöffnet sind. An der Stelle, an der ihr das Vergessen beim Ausführen ihres oder seines Zaubers gestört habt, werdet ihr jetzt die Kugel der Einheit auf dem Boden finden. Sammelt sie ein und kehrt wieder zurück ins Valley.

Gleich hinter der letzten Tür im dunklen Schloss werdet ihr die Kugel der Einheit auf dem Boden finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Enthüllt das Geheimnis der Säule der Einheit

Nachdem ihr im Valley angekommen seid, begebt euch zum schillernden Strand. Neben dem Schädelfelsen ist die Säule der Einheit, in der ihr die Kugel der Einheit platzieren müsst. Habt ihr das getan, startet die Mission „Ein Schädelfelsen in der Brandung?“.

Im Rahmen dieser Quest müsst ihr das Geheimnis der Säule der Einheit enthüllen, was aber nicht weiter erläutert wird. Was ihr tun müsst: alle anderen Säulen an der richtigen Stelle um die Säule der Einheit herum aufzustellen. Das folgende Bild und die Legende darunter helfen euch dabei, alle Säulen in der richtigen Reihenfolge zu platzieren.

In der Mitte des Kreises befindet sich die Säule der Einheit. Stellt alle anderen Säulen um sie herum auf. (Bildquelle: Screenshot GIGA, Bearbeitung: GIGA)

Säule der eisigen Höhen Säule des Waldes der Tapferkeit Säule des schillernden Strandes Säule der friedlichen Wiese Säule der Lichtung des Vertrauens Säule der sonnigen Ebene Säule des Vergessenen Landes

Habt ihr die Säulen in der richtigen Reihenfolge aufgestellt, müsst ihr Merlin davon berichten, dass der Schädelfelsen erschüttert wurde. Merlin wird sich das Ganze durch den Kopf gehen lassen und die Quest „Ein Schädelfelsen in der Brandung?“ ist damit beendet.

Wie es mit der Säule der Einheit und dem Schädelfelsen weitergeht, können wir noch nicht sagen. Wir haben bereits versucht, die Zeit zu ändern und haben fünf Tage in die Zukunft geschaut. Bis dahin hatte Merlin immer noch keine Neuigkeiten im Bezug auf diese Ereignisse. Wir vermuten, dass das Geheimnis der Säulen erst mit dem nächsten Update gelüftet wird.