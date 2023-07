Für die Level-7-Quest „Stell dich dem Boss“ von Vanellope in Disney Dreamlight Valley bestreitet ihr verschiedene Bosskämpfe und müsst dafür unter anderem Heiltränke herstellen und ein mystisches Schwert finden. An dieser Stelle führen wir euch durch alle Missionsschritte.

„Stell dich dem Boss“ starten

Nachdem ihr die Quest „Bereit Spieler Spaß“ abgeschlossen und Vanellopes Freundschaftslevel auf Stufe 7 erhöht habt, könnt ihr mit „Stell dich dem Boss“ die nächste Quest beginnen. Zudem müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Quest-Fortschritte mit Ursula erzielt

Quest-Fortschritte mit Anna erzielt

Eisige Höhen freigeschaltet

Sprecht mit Vanellope, um eure erste Teilaufgabe zu beginnen.

Tränke für Bosskämpfe herstellen

Zunächst sollt ihr folgende drei Heiltränke an einer belieibigen Kochstation herstellen:

Bubble Tea mit Himbeere: Zuckerrohr, Milch, Himbeere

Zuckerrohr, Milch, Himbeere Bubble Tea mit Minze: Zuckerrohr, Milch, Minze

Zuckerrohr, Milch, Minze Bubble Tea mit Kokosnuss: Zuckerrohr, Milch, Kokosnuss

Vanellope gibt euch auch die Rezepte für jeden der Tränke. Benutzt also die Bücher in eurem Inventar und schaut dann bei der Kochstation in der Quest-Kategorie nach, um sie herzustellen.

Mystisches Schwert finden

Im nächsten Schritt sprecht ihr mit Vanellope und betretet darauf Ursulas Haus, um gegen sie zu „kämpfen“, was hier einfach nur bedeutet, dass ihr mit ihr sprecht. Kehrt danach wieder zu Vanellope zurück, die euch auf die Suche nach dem mystischen Schwert schickt.

Das mystische Schwert steckt in einem Baustamm in der südwestlichen Ecke vom Wald der Tapferkeit. Benutzt eure Schaufel beim Baumstamm, um das Schwert zu befreien und einzusammeln.

In der südwestlichen Ecke vom Wald der Tapferkeit findet ihr das mystische Schwert (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Öffnet den eingesammelten Kleidungsbeutel im Inventar, um das Pixelschwert und Schild zu erhalten. Öffnet dann das Garderobenmenü, um das mystische Schwert direkt auszurüsten. Folgt dann Vanellope zu Mutter Gothel und hört euch ihr Gespräch an.

Köder für Scar herstellen

Für den nächsten Bosskampf gegen Scar sollt ihr einen Köder an der Werkbank herstellen. Er wird euch hier beim Reiter „Möbel“ angezeigt. Für die Herstellung benötigt ihr folgende Materialien:

1x Königsfisch: Bei blauen Blubberblasen am schillernden Strand angeln.

Bei blauen Blubberblasen am schillernden Strand angeln. 3x Hering: Bei weißen Blubberblasen am schillernden Strand und bei der Lichtung des Vertrauens angeln.

Bei weißen Blubberblasen am schillernden Strand und bei der Lichtung des Vertrauens angeln. 30x Weichholz: Fast überall bei Bäumen zu finden.

Fast überall bei Bäumen zu finden. 30x Faser: Aus Algen herstellbar.

Platziert den fertigen Köder vor Scars Höhle und sprecht mit Vanellope. Betretet dann die Höhle und „kämpft“ gegen Scar. Anschließend lässt Vanellope eine „süße Beute“ fallen, die ihr aufsammeln müsst. Dahinter verbirgt sich eine Karte. Sprecht abschließend mit Vanellope, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

