In der Level-4-Quest „Bereit Spieler Spaß“ in Disney Dreamlight Valley führt ihr Vanellope durch das Tal und zeigt ihr verschiedene Aktivitäten. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Mission und zeigen euch außerdem das Versteck von Vanellope.

„Bereit Spieler Spaß“ starten

Nachdem ihr für Vanellope eine extreme Biom-Umgestaltung vorgenommen und euren Freundschaftslevel mit ihr auf Stufe 4 gebracht habt, könnt ihr ihre zweite Quest „Bereit Spieler Spaß“ starten. Beachtet, dass ihr folgende zusätzliche Voraussetzungen erfüllen müsst:

Bewohnerin Nala freigeschaltet

Bewohnerin Mirabel freigeschaltet

Bewohner Scar freigeschaltet und Quest-Fortschritte mit ihm erzielt

Sind alle Bedingungen erfüllt, könnt ihr bei Vanellope die Quest beginnen.

Hobbys im Tal abschließen

Im ersten Schritt will Vanellope euch begleiten, während ihr folgende Aktivitäten im Tal abschließt:

3x Edelsteine abbauen: Baut mit eurer Spitzhacke die Felsflecken auf der Karte ab, bis ihr drei Edelsteine bekommen habt.

Baut mit eurer Spitzhacke die Felsflecken auf der Karte ab, bis ihr drei Edelsteine bekommen habt. 5x Fische fangen: Angelt fünf Fische, Meeresfrüchte oder Algen an Wasserstellen.

Angelt fünf Fische, Meeresfrüchte oder Algen an Wasserstellen. 30x Pflanzen einsetzen: Grabt mit eurer Schaufel 30 Felder aus und setzt beliebige Samen für Feldfrüchte ein.

Grabt mit eurer Schaufel 30 Felder aus und setzt beliebige Samen für Feldfrüchte ein. 30x Pflanzen oder Früchte ernten: Sammelt 30 ausgewachsene Feldfrüchte von Feldern ein oder sammelt 30 Früchte von Bäumen und Büschen.

Habt ihr alle Aktivitäten abgeschlossen, sprecht mit Vanellope, um das Abhängen zu beenden.

Vanellopes Versteck finden

Als nächstes will Vanellope mit euch Verstecken spielen. Dafür sollt ihr zunächst Dagoberts Laden betreten, damit sie sich verstecken kann. Daraufhin gilt es, das „dunkle und gefährliche“ Versteck von Vanellope zu finden.

Ihr könnt Hinweise auf ihren Standort erhalten, indem ihr mit Nala, Micky Maus und Mirabel sprecht. Sie verweisen euch alle auf einen dunklen und staubigen Ort auf der sonnigen Ebene. Gemeint ist damit genauer gesagt die Vitalys-Mine im Norden der Ebene.

Vanellope befindet sich im linken Bereich der Mine. Ihren genauen Fundort haben wir euch auf dem folgenden Bild markiert:

Vanellopes Versteck befindet sich an diesem O)rt innerhalb der Vitalys-Mine (Bildquelle: Screenshot GIGA/reddit/LadyAerlynn)

Wettlauf bis zum Mineneingang

Sprecht ihr Vanellope in der Mine an, fordert sie euch direkt zu einem Wettrennen bis zum Eingang der Mine heraus. Ob ihr dabei gewinnt oder verliert, spoielt keine Rolle. Lauft aus der Mine heraus und sprecht dann mit Vanellope vor dem Mineneingang auf der sonnigen Ebene.

3 Fische in 3 Minuten fangen

Für Vanellopes letzte Aufgabe sollt ihr drei Fische in drei Minuten fangen. Dies ist mehr als genug Zeit. Angelt einfach direkt bei den Blubberblasen der Gewässer auf der sonnigen Ebene und ihr werdet diese Herausforderung leicht bewältigen. Fischt am besten bei weißen Blubberblasen, dort geht es am schnellsten. Sprecht abschließend mit Vanellope, um die Quest zu beenden.

