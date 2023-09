Disney Dreamlight Valley: Auf diese neuen Charaktere mussten Fans ein Jahr warten

Schon vor einem Jahr tauchte Belle aus „Die Schöne und das Biest“ das erste Mal in Promotions für Disney Dreamlight Valley auf, doch bisher fehlte im Spiel jede Spur von ihr. Doch jetzt hat das Warten ein Ende.

Disney Dreamlight Valley Facts

Disney Dreamlight Valley: Jetzt ist Belle endlich Gast

Disney Dreamlight Valley, das märchenhafte Spiel von Entwickler Gameloft, hat in diesem Jahr bereits seinen ersten Jahrestag gefeiert. In den vergangenen Monaten wurde das Spiel mit etlichen Updates erweitert. So sind beispielsweise inzwischen noch mehr Disney- und Pixar-Lieblinge im Spiel vertreten, darunter Figuren wie Cinderella, WALL-E, Vaiana, Arielle und Olaf.

Schon vor einem Jahr konnten die Spieler einen ersten Blick auf Belle werfen, doch erst jetzt ist dieser bezaubernde Bücherwurm tatsächlich im Spiel präsent. Zusammen mit dem Biest zieht sie in das Dorf ein und bringt nicht nur das verträumte Schloss sondern auch ein brandneues Realm-Abenteuer mit sich. Als zusätzliches Highlight warten neue Freundschafts-Quests und eine Vielzahl von neuen Gegenständen darauf, von euch entdeckt zu werden (Quelle: Disney)

Ihr kennt Dreamlight Valley noch nicht? Dann macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Dreamlight Valley: Die kommenden Wochen werden gruselig

Die kommenden Wochen in Dreamlight Valley versprechen Spannung und Grusel, denn der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm nähert sich auch Halloween. Das Dorf von Dreamlight Valley rüstet sich bereits für das Gruselfest und es ist Zeit für „Süßes oder Saures – oder in diesem Fall für eine Mischung aus beidem.

Ein besonderes Highlight ist der brandneue „Haunted Holiday Star Path“, der den Schwerpunkt auf schaurigen Spaß legt und eine breite Palette von neuen Kostümen und Dekorationen bereithält, um die Spieler in die schaurig-schöne Stimmung zu versetzen.

Zusätzlich kehrt vom 24. Oktober bis zum 1. November das Süßigkeiten-Event zurück. Das bedeutet, dass ihr eine weitere Gelegenheit bekommt, Belohnungen zu verdienen, indem ihr saisonale Dreamlight-Pflichten erfüllt.

