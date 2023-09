Disney Dreamlight Valley: Rosen züchten und Gewächshaus ausbauen

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr Rosen züchten. Dafür müsst ihr die letzte Mission vom Biest abschließen – „Ein Geschenk in Purpurfarben“. Zum Ende schaltet ihr das Gewächshaus frei, das ihr noch ausbauen müsst. Wir erklären euch alles Schritt für Schritt.

„Ein Geschenk in Purpurfarben“ abschließen

Das Gewächshaus herstellen

Habt ihr bei Biest Freundschaftslevel 10 erreicht und das vergessene Land freigeschaltet, dann bekommt ihr Zugang zur Freundschaftsaufgabe „Ein Geschenk in Purpurfarben“. Sprecht das Biest an und er wird euch erzählen, dass er Rosen im Tal züchten möchte. Ihr müsst dafür ein Gewächshaus herstellen und benötigt folgende Materialien:

20x Glas, das ihr aus Sand und Kohlenerz herstellen könnt.

10x Trockenes Holz

5x Goldbarren, die ihr aus Goldklumpen und Kohlenerz herstellen könnt.

5x Kristall

30x Erde, die ihr aus fruchtbarer Erde herstellen könnt.

1x Basis eines Gewächshauses, die ihr vom Biest bekommt.

Begebt euch zu eurer Werkbank und dort zum Reiter „Möbel“. Gleich als erstes solltet ihr „Beast’s Greenhouse“, also das Gewächshaus, sehen – stellt es her. Im Anschluss müsst ihr euch einen Platz in eurem Tal suchen, an dem ihr das Gewächshaus aufstellen wollt.

Rosen für das Gewächshaus besorgen

Habt ihr das Gewächshaus platziert, müsst ihr mit dem Biest sprechen. Der flauschige Prinz wird euch ins Reich von „Die Schöne und das Biest“ schicken, damit ihr 12 Rosen mitbringt. Ihr findet die Rosen in der Mitte des Gartens und stellt fest, dass sie vertrocknet sind. Gießt sie mit eurer Gießkanne, damit sie wieder erblühen und sammelt sie ein. Es sind genau 12 Rosen.

Bringt die Blumen zum Biest und er wird euch bitten, 3 dieser Rosen an folgende Charaktere im Dreamlight Valley zu verteilen:

WALL-E

Mirabel

Mutter Gothel

Nachdem ihr alle Rosen verteilt habt, müsst ihr dem Biest dabei zusehen, wie er Belle die letzte Rose überreicht. Folgt dem Prinzen einfach und schaut zu. Im Anschluss müsst ihr mit dem Biest sprechen und damit ist die Aufgabe „Ein Geschenk in Purpurfarben“ abgeschlossen.

Das Gewächshaus ausbauen

Damit ihr schneller und mehr seltene Blumen im Gewächshaus abholen könnt, könnt ihr das Gebäude verbessern. Hierfür müsst ihr mit dem dreieckigen Bauschild daneben interagieren. Damit ruft ihr Dagobert auf den Plan, der euch gegen sehr viel Geld dabei unterstützt. Der folgende Link führt euch zu einem Artikel, der euch dabei hilft, Geld zu farmen. Folgende Optionen stehen euch nach und nach zur Verfügung:

Standard: Blumen-Limit 4, nächste Blume alle 30 Minuten.

10.000 Gold: Blumen-Limit 6, nächste Blume alle 20 Minuten.

20.000 Gold: Blumen-Limit 8, nächste Blume alle 14 Minuten.

30.000 Gold: Blumen-Limit 10, nächste Blume alle 12 Minuten.

40.000 Gold: Blumen-Limit 12, nächste Blume alle 10 Minuten.

50.000 Gold: Blumen-Limit 14, nächste Blume alle 8,5 Minuten.

60.000 Gold: Blumen-Limit 16, nächste Blume alle 7,5 Minuten.

70.000 Gold: Blumen-Limit 18, nächste Blume alle 6,5 Minuten.

80.000 Gold: Blumen-Limit 20, nächste Blume alle 6 Minuten.

Bei diesem orangen Bauschild könnt ihr das Gewächshaus verbessern, um mehr Blumen zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Euer Gewächshaus kann also Stufe 10 erreichen, wobei ihr dann alle 6 Minuten eine weitere Blume hereinbekommt. Insgesamt könnt ihr auf der höchsten Stufe 20 Blumen lagern. Das bedeutet, sobald das Gewächshaus voll ist, kommen keine weiteren Blumen herein. Es geht erst dann wieder, wenn ihr die 20 abgeholt habt. Neben Rosen landen dort auch alle anderen Blumen, die es im Dreamlight Valley gibt.