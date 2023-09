Lies of P: Alle Schallplatten finden und abspielen

In Lies of P könnt ihr Schallplatten finden und sie im Hotel anhören. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Platten findet, wie ihr sie abspielt und welchen Effekt das Anhören auf euch hat

Schallplatten in Lies of P finden und abspielen

Schallplatten erhaltet ihr auf unterschiedlichste Weise. Ihr könnt sie als Questbelohnung, von Händlern und auch von Elite-Gegnern erhalten. Allerdings ist es nicht möglich, alle Platten in einem Durchlauf zu sammeln, weil ihr goldene Schallplatten nur im New Game Plus kaufen könnt und manche Platten von Entscheidungen abhängen, die nicht gemeinsam innerhalb eines Playthroughs getroffen werden können.

Um Schallplatten abzuspielen, verwendet ihr den Plattenspieler beim Stargazer von Hotel Krat. Sobald ihr eine Platte eingelegt habt, wechselt er sie automatisch durch, solange ihr im Hotel seid. Platten komplett zu hören lässt euch menschlicher werden.

Wenn ihr Platten abspielt, werdet ihr menschlicher. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo sind die Fundorte der Schallplatten in Lies of P?

Ihr könnt insgesamt 16 Schallplatten finden, die 11 verschiedene Songs beinhalten. Goldene Schallplatten sind andere Versionen dieser Songs:

Feel: Auf dem Elysion-Boulevard trefft ihr auf eine Polizistenpuppe. An diesem Ort sitzt eine Dame am Fenster, die ihre Tochter vermisst. Kurz vor dem Kampf gegen den Wächter findet ihr eine Kinderpuppe. Bringt sie ihr und lügt sie an.

Auf dem Elysion-Boulevard trefft ihr auf eine Polizistenpuppe. An diesem Ort sitzt eine Dame am Fenster, die ihre Tochter vermisst. Kurz vor dem Kampf gegen den Wächter findet ihr eine Kinderpuppe. Bringt sie ihr und lügt sie an. Divine Service: Bringt Cecile in der Kathedrale von St. Frangelico die Marke des Bischofs. Die Marke ist in einem Safe in der Kathedrale. Besiegt danach den Boss dort und sie hinterlässt die Platte und eine Geste.

Bringt Cecile in der Kathedrale von St. Frangelico die Marke des Bischofs. Die Marke ist in einem Safe in der Kathedrale. Besiegt danach den Boss dort und sie hinterlässt die Platte und eine Geste. Someday: Der Händler im Red Lobster Inn im Malum-Distrikt verkauft diese Platte für 3.800 Ergo. Zeigt ihm die Münze der Bruderschaft oder besiegt den Ältesten, um bei diesem Händler kaufen zu können.

Der Händler im Red Lobster Inn im Malum-Distrikt verkauft diese Platte für 3.800 Ergo. Zeigt ihm die Münze der Bruderschaft oder besiegt den Ältesten, um bei diesem Händler kaufen zu können. Fascination: Diese Platte bekommt ihr von Adelina. Ihr findet sie, wenn ihr in der Oper die rechte Treppe nehmt. Gebt ihr den roten Apfel, den ihr bei Polendina kaufen könnt, wenn ihr ihm eine Krat-Versorgungskiste gebracht habt. Nach dem Sieg über den Boss hinterlässt sie die Platte.

Diese Platte bekommt ihr von Adelina. Ihr findet sie, wenn ihr in der Oper die rechte Treppe nehmt. Gebt ihr den roten Apfel, den ihr bei Polendina kaufen könnt, wenn ihr ihm eine Krat-Versorgungskiste gebracht habt. Nach dem Sieg über den Boss hinterlässt sie die Platte. Quixotic: Gebt Fuchs und Katze eine Goldmünzenfrucht, wenn ihr ihnen nach eurem Sieg gegen Victor begegnet.

Gebt Fuchs und Katze eine Goldmünzenfrucht, wenn ihr ihnen nach eurem Sieg gegen Victor begegnet. Why: Belle gibt euch die Platte, wenn ihr ihre Quest abschließt. Ihr trefft sie in der großen Ausstellung. Nach dem Überfall auf Hotel Krat bittet sie euch, ihren Partner zu finden. Er ist im Hauptbahnhof. Folgt dem Weg in Richtung Lobby und dreht euch um, sobald ihr eine Treppe nach unten gegangen seid. Im Wagen dort findet ihr Atkinson. Erzählt Belle von seinem Schicksal.

Belle gibt euch die Platte, wenn ihr ihre Quest abschließt. Ihr trefft sie in der großen Ausstellung. Nach dem Überfall auf Hotel Krat bittet sie euch, ihren Partner zu finden. Er ist im Hauptbahnhof. Folgt dem Weg in Richtung Lobby und dreht euch um, sobald ihr eine Treppe nach unten gegangen seid. Im Wagen dort findet ihr Atkinson. Erzählt Belle von seinem Schicksal. Misty E’rA: Öffnet die Eremitenhöhle mit dem rostigen kryptischen Gefäß. Dort begegnet euch ein Elite-Schildzombie, der diese Platte hinterlässt.

Öffnet die Eremitenhöhle mit dem rostigen kryptischen Gefäß. Dort begegnet euch ein Elite-Schildzombie, der diese Platte hinterlässt. Far East Princess: Tötet Alidoro und lügt Eugénie seinetwegen an.

Tötet Alidoro und lügt Eugénie seinetwegen an. Proposal, Flower, Wolf Part 1: Tötet Alidoro und sagt Eugénie die Wahrheit.

Tötet Alidoro und sagt Eugénie die Wahrheit. Memory of Beach: Rettet Antonia, indem ihr Polendina sagt, er soll ihr das Heilmittel geben. Nach eurem Sieg gegen Laxasia stirbt sie trotzdem und hinterlässt die Platte.

Rettet Antonia, indem ihr Polendina sagt, er soll ihr das Heilmittel geben. Nach eurem Sieg gegen Laxasia stirbt sie trotzdem und hinterlässt die Platte. Shadow Flower: Schenkt Sophia ihre Erlösung und sie hinterlässt die Platte.

Schenkt Sophia ihre Erlösung und sie hinterlässt die Platte. Proposal, Flower, Wolf Part 1 (Gold): Der Händler an der Cerasani-Allee verkauft sie im New Game Plus für 6.000 Ergo.

Der Händler an der Cerasani-Allee verkauft sie im New Game Plus für 6.000 Ergo. Quixotic (Gold): Der Händler im Haus am Elysion-Boulevard verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo.

Der Händler im Haus am Elysion-Boulevard verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo. Shadow Flower (Gold): Der Händler in den Lorenzini-Arkaden verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo.

Der Händler in den Lorenzini-Arkaden verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo. Memory of Beach (Gold): Der Händler im verlassenen Appartement verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo.

Der Händler im verlassenen Appartement verkauft sie im New Game Plus für 10.000 Ergo. Fascination (Gold): Testsubjekt 826 verkauft sie. Er begegnet euch in der Arche-Abtei, wenn ihr beim Boxer den Aufzug nach unten nehmt. Nach dem Sieg gegen Laxasia reist er zur Rosa-Isabella-Straße.

