Lies of P: Alle Gesten finden und ihre möglichen Interaktionen

In Lies of P könnt ihr verschiedene Gesten erlernen, die auch Einfluss auf eure Umgebung nehmen können und eure Menschlichkeit beweisen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Gesten freischaltet und welche Interaktionen ihr damit erwarten könnt.

Lies of P Facts

Sind Gesten in Lies of P nützlich?

Neben der Trophäe, die ihr fürs Sammeln aller Gesten bekommt, braucht ihr die Gesten auch für andere Interaktionen. Charaktere reagieren auf bestimmte Gesten, die ihr ausführt. Außerdem könnt ihr sie einer Puppe zeigen, die euch nach einiger Zeit ein Quarz schenkt. Für die Lösung eines kryptischen Gefäßes braucht ihr auch eine Geste.

Ihr könnt Gesten nur über die Schnellwahl ausführen. Es gibt kein Gestenmenü. Ihr müsst dafür also den schnellen Zugriff auf einen Gegenstand aufgeben oder zumindest für kurze Zeit ersetzen. Alternativ könnt ihr die Gesten auch aus der Tasche heraus ausführen.

Gesten wie das Stalker-Versprechen können besondere Reaktionen bei euren Mitstreitern auslösen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Gesten

Insgesamt gibt es 17 Gesten. Ihr findet sie hier:

Sitzen: Diese Geste habt ihr von Anfang an.

Diese Geste habt ihr von Anfang an. Boden prüfen: Diese Geste habt ihr von Anfang an.

Diese Geste habt ihr von Anfang an. Kleidung zeigen: Diese Geste bekommt ihr von Antonia bei eurem ersten Gespräch in Hotel Krat.

Diese Geste bekommt ihr von Antonia bei eurem ersten Gespräch in Hotel Krat. Gedenken: Auf eurem Weg durch den Elysion-Boulevard findet ihr einen Brief eines gefrorenen Mannes kurz vor der Prügler-Puppe. Lest ihn und ihr erhaltet diese Geste.

Auf eurem Weg durch den Elysion-Boulevard findet ihr einen Brief eines gefrorenen Mannes kurz vor der Prügler-Puppe. Lest ihn und ihr erhaltet diese Geste. Stalker-Versprechen: Sprecht mit Fuchs und Katze in der Werkstattgewerkschaft. Mit dieser Geste könnt ihr bei vielen NPCs Reaktionen hervorrufen.

Sprecht mit Fuchs und Katze in der Werkstattgewerkschaft. Mit dieser Geste könnt ihr bei vielen NPCs Reaktionen hervorrufen. Furcht: Sprecht mit Venigni in der Werkstattgewerkschaft und ihr lernt die Geste.

Sprecht mit Venigni in der Werkstattgewerkschaft und ihr lernt die Geste. Prahlen: Hört euch Venignis Dialog nach dem Sieg gegen Fuoco komplett an.

Hört euch Venignis Dialog nach dem Sieg gegen Fuoco komplett an. Beten: Sammelt die Heilige Marke für Cecile in der Kathedrale von St. Frangelico. Nach eurem Sieg gegen den Boss hinterlässt sie einen Brief. Lest ihn.

Sammelt die Heilige Marke für Cecile in der Kathedrale von St. Frangelico. Nach eurem Sieg gegen den Boss hinterlässt sie einen Brief. Lest ihn. Verhöhnen: Besiegt den Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens.

Besiegt den Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens. Klatschen: Bringt das Portrait des Jungen zurück ins Hotel.

Bringt das Portrait des Jungen zurück ins Hotel. Traurig: Beendet Julians Quest auf der Rosa-Isabella-Straße, indem ihr ihn anlügt.

Beendet Julians Quest auf der Rosa-Isabella-Straße, indem ihr ihn anlügt. Respekt: Betretet nach dem Sieg gegen Victor den Raum mit der Statue der Heiligen in der großen Ausstellung.

Betretet nach dem Sieg gegen Victor den Raum mit der Statue der Heiligen in der großen Ausstellung. Betteln: Gebt Fuchs und Katze eine Goldmünzenfrucht, wenn ihr sie bei der Bahnstation hinter der Ausstellung trefft. Sie geben euch auch eine Schallplatte.

Gebt Fuchs und Katze eine Goldmünzenfrucht, wenn ihr sie bei der Bahnstation hinter der Ausstellung trefft. Sie geben euch auch eine Schallplatte. Grüßen: Sprecht nach dem Sieg gegen das puppenfressende Monster mit Antonia. Sie muss dafür noch am Leben sein, also müsst ihr ihr Polendina sagen, er soll ihr das Heilmittel geben.

Sprecht nach dem Sieg gegen das puppenfressende Monster mit Antonia. Sie muss dafür noch am Leben sein, also müsst ihr ihr Polendina sagen, er soll ihr das Heilmittel geben. Wütend: Sprecht mit Antonia nach eurem Sieg gegen den verdorbenen Parademeister.

Sprecht mit Antonia nach eurem Sieg gegen den verdorbenen Parademeister. Glücklich: Sprecht mit Testsubjekt 826 in der Arche-Abtei. Ihr findet ihn, wenn ihr den Aufzug bei der Boxerpuppe nach unten nehmt.

Sprecht mit Testsubjekt 826 in der Arche-Abtei. Ihr findet ihn, wenn ihr den Aufzug bei der Boxerpuppe nach unten nehmt. Flehen: Sprecht mit Sophia nach eurem Sieg gegen Laxasia.

GIGA empfiehlt

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.