Lies of P: Mondstein und Ergo farmen und stärker werden

Mit Mondstein und Ergo könnt ihr in Lies of P sowohl eure Waffen als auch euren Charakter verbessern. Darum ist es wichtig, sehr viel dieser wertvollen Ressourcen bei euch zu haben. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr am effektivsten Mondsteine und Ergo farmen könnt.

Lies of P Facts

Ergo in Lies of P farmen

Das Spiel gibt euch mehrere Möglichkeiten, euer erhaltenes Ergo zu erhöhen. Ihr könnt mit Quarz bis zu drei Verbesserungen im P-Organ aktivieren, die euch ermöglichen, mehr Ergo von Gegnern zu erhalten. In den Lorenzini-Arkaden erhaltet ihr außerdem das Jäger-Amulett von der Narren-Puppe, das den gleichen Effekt hat. Rüstet euch außerdem mit einer starken Waffe aus, um die Gegner schneller zu vernichten.

Es gibt mehrere Orte, an denen ihr effektiv Ergo farmen könnt. Wir zählen sie euch hier in Reihenfolge der Kapitel auf:

Malum-Distrikt: Das Monster im Red Lobster Inn gibt ungefähr 500 Ergo und respawnt, wenn ihr den nahen Stargazer benutzt.

Das Monster im Red Lobster Inn gibt ungefähr 500 Ergo und respawnt, wenn ihr den nahen Stargazer benutzt. Lorenzini-Arkaden: Die Monstrositäten nahe des Händlers geben jeweils um die 900 Ergo.

Die Monstrositäten nahe des Händlers geben jeweils um die 900 Ergo. Kahler Sumpf: Geht von der kaputten Puppe aus zurück und besiegt die Wächter-Puppe. Sie gibt ebenfalls um die 900 Ergo.

Geht von der kaputten Puppe aus zurück und besiegt die Wächter-Puppe. Sie gibt ebenfalls um die 900 Ergo. Eingestürzte Straße: Kämpft euch durch das Gebäude und ihr habt circa 3.000 Ergo gesammelt.

Prinzipiell könnt ihr jeden Ort nutzen, der viele Gegner in der Nähe eines Stargazers hat. Die beste Möglichkeit, um Ergo zu farmen, ist allerdings das New Game Plus, denn hier steigt die Ergo-Menge der Gegner stark an.

Mit dem Jäger-Amulett könnt ihr noch effektiver Ergo farmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mondsteine und Mondsteine des Bundes für eure Waffen farmen

Mit den Mondsteinen könnt ihr eure Waffen bei Eugénie aufwerten. Ihr braucht pro Stufe erst einen, dann zwei und dann vier der Mondsteine. Das gilt auch für die fünfte Stufe der Spezialwaffe, die zwei Vollmondsteine des Bundes benötigt. Es gibt diese 6 Arten von Mondsteinen:

Versteckter Mondstein wertet eine normale Waffe bis +3 auf.

wertet eine normale Waffe bis +3 auf. Sichelmondstein wertet eine normale Waffe bis +6 auf.

wertet eine normale Waffe bis +6 auf. Halbmondstein wertet eine normale Waffe bis +9 auf.

wertet eine normale Waffe bis +9 auf. Vollmondstein wertet eine normale Waffe auf +10 auf.

wertet eine normale Waffe auf +10 auf. Dunkelmond-Mondstein des Bundes wertet eine Spezialwaffe bis +3 auf.

wertet eine Spezialwaffe bis +3 auf. Vollmondstein des Bundes wertet eine Spezialwaffe bis +5 auf.

Während ihr Dunkelmondsteine nur finden könnt, könnt ihr im Verlauf des Spiels normale Mondsteine bei Polendina kaufen. Dafür müsst ihr ihm verschiedene Krat-Versorgungskisten bringen.

Versteckter Mondstein (300 Ergo) wird mit der ersten Krat-Versorgungskiste verfügbar. Ihr findet sie direkt nach dem Schild-Kadaver in der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico.

wird mit der ersten Krat-Versorgungskiste verfügbar. Ihr findet sie direkt nach dem Schild-Kadaver in der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico. Sichelmondstein (1.200 Ergo) wird mit der robusten Krat-Versorgungskiste verfügbar. Sie ist in der Truhe direkt neben der Leiter zum Bosskampf in der großen Ausstellung.

wird mit der robusten Krat-Versorgungskiste verfügbar. Sie ist in der Truhe direkt neben der Leiter zum Bosskampf in der großen Ausstellung. Halbmondstein (3.000 Ergo) wird mit der speziellen Krat-Versorgungskiste verfügbar. Sie ist beim Stargazer „Eingestürzte Straße“. Klettert die freigeschaltete Leiter nach oben und lasst euch hinter der Flammenwerfer-Puppe nach unten fallen, um die Truhe zu finden.

Bringt Polendina Krat-Versorgungskisten und ihr könnt Mondstein bei ihm kaufen.

Fundorte aller versteckten Mondsteine

Wir zeigen euch nur die Orte, bis ihr versteckte Mondsteine kaufen könnt. Weitere findet ihr auf dem Pfad des Pilgers, im Malum-Distrikt und an der Schwarzmeerküste.

Im Garten vor dem Eingang zu Hotel Krat

Bei der Leiter am Eingang vom Elysion Boulevard

Vom Schmetterling beim Haus auf dem Elysion Boulevard

Zwei Stück in den Gassen beim Haus auf dem Elysion Boulevard

Nach dem Sieg gegen den verrückten Esel

Hinter der granatenwerfenden Puppe am Eingang der Werkstattgewerkschaft

Zwei in der Röhre beim Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft , einer davon von einem Schmetterling

einer davon von einem Schmetterling Beim verschlossenen Tor beim Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft

Bei der Puppe der Zukunft in der Werkstattgewerkschaft

in der Werkstattgewerkschaft In der Mine beim Zentrum der Venigni-Werke in der Nähe von zwei Arbeiterpuppen und einem Sprengfass

in der Nähe von zwei Arbeiterpuppen und einem Sprengfass In der Hütte beim Pfad des Elends

Auf den Brettern in der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico, die ihr nur außen herum erreicht

Mit versteckten Mondsteinen werdet ihr schon bald eingedeckt sein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Sichelmondsteine

Sichelmondsteine könnt ihr finden, bis ihr sie nach der großen Ausstellung kaufen könnt. Außerdem liegen einige im kahlen Sumpf verborgen.

Von zwei Schmetterlingen in der Schlucht der Mondlichtstadt

Kurz vorm Red Lobster Inn, hinter dem Tor, das der Hund im Malum-Distrikt durchbricht

durchbricht Nach der Leiter an der Spitze der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico

Beim beschriebenen Altar in der Bibliothek der Kathedrale

Im Garten am Eingang der Rosa-Isabelle-Straße

Bei den vier Butler-Puppen am Eingang der Rosa-Isabelle-Straße

Von einem Schmetterling am Eingang, nach dem Kampf gegen die weiße Dame

nach dem Kampf gegen die weiße Dame Hinter der Abkürzung zum Abzugskanal der Rosa-Isabelle-Straße

Im Estella-Opernhaus nach der goldenen Statue im Keller, kurz vor der Öffnung der Abkürzung

nach der goldenen Statue im Keller, kurz vor der Öffnung der Abkürzung Auf dem Weg zu den Lorenzini-Arkaden, bewacht von einer trauernden Magd-Puppe

In den Lorenzini-Arkaden, im Raum vor der Narren-Puppe

im Raum vor der Narren-Puppe In der Straßenbahn zur großen Ausstellung

Auf dem Tresen beim Stargazer der großen Ausstellung

In der Straßenbahn in der großen Ausstellung, die von Gewehrpuppen bewacht wird

Sichelmondsteine bekommt ihr, sobald ihr die Werkstattgewerkschaft verlasst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Halbmondsteine

Halbmondsteine bekommt ihr bis zur Kaufmöglichkeit nach der zerfallenen Krat. Außerdem findet ihr sie in der Reliquie von Trismegistus und der Arche-Abtei.

Von einem Schmetterling in den Lorenzini-Arkaden , hinter dem Säurewerfer, der bei einem Durchgang steht

hinter dem Säurewerfer, der bei einem Durchgang steht In der großen Ausstellung hinter den Vorhängen gegenüber dem Tresen, wo der Sichelmondstein lag

gegenüber dem Tresen, wo der Sichelmondstein lag Durch Abschluss der NPC-Quest der alten Dame

Im kahlen Sumpf bei der Schwertkämpfer-Puppe

Auf den Müllhalden des kahlen Sumpfs

Im Bereich der Puppen der Zukunft im kahlen Sumpf

im kahlen Sumpf Zweimal von einem Schmetterling bei den Feuerkugeln im kahlen Sumpf

im kahlen Sumpf In der Eremitenhöhle, kryptischen Gefäß die ihr mit dem rostigen betreten könnt

kryptischen Gefäß die ihr mit dem rostigen betreten könnt In den zerfallenen Straßen nach dem Wanderer der Illusionen

Von einem Schmetterling auf dem Weg neben dem Stargazer der Hauptstraße des Krat-Bahnhofs

Nachdem ihr die Rosa-Isabelle-Straße betreten habt, könnt ihr auch Halbmondsteine finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Vollmondsteine

Vollmondsteine könnt ihr nicht kaufen. Ihr findet sie hier:

Sieg über den verdorbenen Parademeister

Im Bereich von Alidoro in der Reliquie von Trismegistus

Bewacht von einer Gewehrpuppe bei der Außenmauer der Arche-Abtei, im obersten Stock des Gebäudes nach der freigeschalteten Leiter

im obersten Stock des Gebäudes nach der freigeschalteten Leiter Vom Schmetterling auf dem Holzweg im selben Gebäude

im selben Gebäude Vom Gebetsraum der Arche-Abtei rückwärts , neben der Treppe, wo die Alchemisten patroullieren

, neben der Treppe, wo die Alchemisten patroullieren Vor dem Aufzug im Inneren der Arche-Abtei

Im Dreifaltigkeitsraum in der Kapelle von St. Frangelico im New Game Plus

Die ersten Vollmondsteine bekommt ihr nach der Befreiung von Hotel Krat. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Dunkelmond-Mondsteine des Bundes

Auch Dunkelmond-Mondsteine des Bundes könnt ihr nicht kaufen. Krat-Versorgungskisten schalten aber einzelne Exemplare bei Polendina frei. Ihr findet alle anderen Mondsteine hier:

Hinter einer Holzwand nach dem Zentrum der Venigni-Werke, die eine Mistgabel-Puppe durchbricht

die eine Mistgabel-Puppe durchbricht Von einem Schmetterling am Pfad des Pilgers

Wenn ihr den Aufzug am Pfad des Pilgers vorher verlasst

Bei der Abkürzung zum Eingang der Rosa-Isabelle-Straße

Im rechten Treppenhaus der Oper

Vom Schmetterling im Säurenebel der Lorenzini-Arkaden

Bei den beiden Monstrositäten in den Lorenzini-Arkaden, nahe beim Händler

nahe beim Händler Am Eingang der großen Ausstellung

Von einem goldenen Schmetterling im kahlen Sumpf

Von der Affenpuppe im kahlen Sumpf

In einer der Toiletten am Hauptbahnhof, wenn ihr ihn erneut besucht

wenn ihr ihn erneut besucht In der Eremiten-Höhle, die ihr mit dem rostigen kryptischen Gefäß betreten könnt

die ihr mit dem rostigen kryptischen Gefäß betreten könnt Auf einer Plattform kurz vor dem Wanderer der Illusionen

Vom Wanderer der Illusionen

Hinter dem Aufzug der Reliquie von Trismegistus

Am Rand der Mauer vom Eingang der Arche-Abtei

Im Raum mit Elektro-Fallen beim zerbrochenen Riss der Arche-Abtei

Euren ersten Dunkelmond-Mondstein des Bundes erhaltet ihr kurz nach eurem Sieg gegen Fuoco. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte aller Vollmondsteine des Bundes

Die Vollmondsteine des Bundes sind rar gesät und ihr könnt auch nur einen bei Polendina kaufen, wenn ihr ihm die spezielle Krat-Versorgungskiste bringt. Den Rest bekommt ihr:

Von einem Schmetterling in der Reliquie des Trismegistus

Von einem Schmetterling an der Außenmauer der Arche-Abtei, nahe einiger Störungs-Monster

nahe einiger Störungs-Monster Wenn ihr die freigeschaltete Leiter bei der Außenmauer der Arche-Abtei hinaufklettert und euch anschließend auf ein Gebäude fallen lasst

und euch anschließend auf ein Gebäude fallen lasst Auf dem Weg von Sophia zur inneren Arche-Abtei

Auf einem Vorsprung neben einer Holzbrücke im Inneren der Arche-Abtei

Im New Game Plus im Dreifaltigkeitsraum auf dem Bahnhof

Auf diesem Vorsprung findet ihr auch einen Vollmondstein des Bundes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

