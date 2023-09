Lies of P: Dreifaltigkeitsschlüssel und Dreifaltigkeitsräume finden

Die Dreifaltigkeitsräume in Lies of P beherbergen einige wertvolle Materialien und Gegenstände. Doch dafür braucht ihr erst die richtigen Dreifaltigkeitsschlüssel. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Räume findet und wie ihr Arlecchinos Fragen beantworten müsst, um die Schlüssel zu bekommen.

Was sind Dreifaltigkeitsräume in Lies of P?

Beim Erkunden von Krat begegnen euch immer wieder Doppeltüren, die mit einem Dreieck gekennzeichnet sind. Diese Dreifaltigkeitsräume können nur mit speziellen Dreifaltigkeitsschlüsseln geöffnet werden. In den Räumen findet ihr Materialien wie Quarz, Amulette und Kostüme.

Die Schlüssel bekommt ihr von Arlecchino. Er spricht mit euch nur durch Telefone. Wenn ihr es klingeln hört, sucht das Telefon auf. Wenn ihr seine Rätselfrage korrekt beantwortet, erhaltet ihr einen Dreifaltigkeitsschlüssel. Es kann aber auch vorkommen, dass er euch vorher noch eine weitere Aufgabe gibt.

Telefon! – Wenn ihr es klingeln hört, hat Arlecchino einen weiteren Dreifaltigkeitsschlüssel für euch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr die Dreifaltigkeitsräume und ihre zugehörigen Schlüssel findet.

Dreifaltigkeitsraum in der Werkstattgewerkschaft

Schon vor der Werkstattgewerkschaft werdet ihr das erste Klingeln von Arlecchinos Telefon vernehmen. Das Telefon ist rechts vor der Brücke zum Eingang. Die Antwort auf sein Rätsel ist „Mensch“. Aber selbst, wenn ihr falsch antwortet, erhaltet ihr den Schlüssel.

Den Raum findet ihr, wenn ihr vom Stargazer „Venigni-Werke-Kontrollraum“ aus zurückgeht und dem Weg folgt, wo ihr Fuchs und Katze begegnet seid. Haltet euch rechts und ihr kommt am Raum vorbei. Dort könnt ihr auch den Shortcut zum Stargazer „Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft“ aktivieren.

Im Inneren des Dreifaltigkeitsraums findet ihr Quarz und Jagdbekleidung des Überlebenden.

Dreifaltigkeitsraum in der Kathedrale von St. Frangelico

Diesen Raum findet ihr, bevor ihr den Schlüssel dafür habt. Startet vom Stargazer „Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico“ und folgt dem Weg, bis ihr über Holzbalken balancieren müsst. Danach könnt ihr eine Leiter nach unten klettern und müsst Elektro-Kugeln ausweichen. Wenn ihr im folgenden Raum die Leiter hochklettert und erneut die Kugeln vermeidet, steht ihr vor dem Raum.

Wenn ihr diese Kugeln seht, findet ihr bald den Dreifaltigkeitsraum der Kathedrale von St. Frangelico. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Schlüssel bekommt ihr entweder, wenn ihr das Telefon vor der Fabrik erneut besucht oder den Malum-Distrikt besucht. Dort ist das Telefon in der Nähe des Platzes, wo ihr von Zombies mit Säure beworfen werdet. Die Antwort auf das Rätsel ist „Kerze“.

Im Raum findet ihr das Amulett der schwarzen Katze und die Jagdbekleidung des Monster-Sweepers.

Dreifaltigkeitsraum in der Oper

Dieser Dreifaltigkeitsraum ist direkt vor dem Eingang zum Boss. Lasst euch nach beim Kronleuchter nach unten fallen und ihr steht direkt vor dem Raum.

Lasst euch in das Loch bei diesem Leuchter fallen und ihr steht vorm Dreifaltigkeitsraum. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Schlüssel erhaltet ihr in der großen Ausstellung. Das Telefon begegnet euch auf eurem Weg durch die Ausstellung. Die Antwort ist „Ei“. Dieses Mal müsst ihr allerdings noch ein weiteres Rätsel lösen, um den Schlüssel zu bekommen. Folgt dafür dem Weg, bis ihr den Raum mit zwei Frauenstatuen findet, die sich gegenüberstehen. Dreht sie so, dass sie sich anschauen und eine Geheimtür zum Schlüssel öffnet sich.

Diese Statuen müssen sich ansehen, damit ihr den Dreifaltigkeitsschlüssel in der großen Ausstellung bekommt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Raum findet ihr Quarz und einen Strahlungskonverter (Belford Superior).

Dreifaltigkeitsraum im Hauptbahnhof

Der Dreifaltigkeitsraum im Hauptbahnhof ist auch schwer zu verpassen, denn er ist direkt beim Stargazer „Lobby des Hauptbahnhofs von Krat“. Der Zugang ist links vor dem Ausgang des Bahnhofs.

Den Schlüssel für diesen Raum erhaltet ihr ebenfalls auf dem Weg durch das verfallene Krat. Nachdem ihr den Wanderer der Illusionen besiegt habt, könnt ihr euch zu der Stelle begeben, wo ihr das juwelenbesetzte kryptische Gefäß gelöst habt. Auf dem Weg dahin hört ihr das Telefon. Die Antwort ist „Ergo“.

Folgt diesem Weg, um den Dreifaltigkeitsschlüssel im Verfallenen Krat zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Dreifaltigkeitsraum bekommt ihr Werkstattmeister-Arbeitskleidung und das Träger-Amulett +1.

Dreifaltigkeitsraum in der Arche-Abtei

Wenn ihr alle anderen Dreifaltigkeitsräume geöffnet habt, hört ihr das nächste Telefon auf eurem Weg, nachdem ihr die Geheimtür im Hotel Krat betreten habt. Es ist egal, wie ihr seine Frage beantwortet, ihr erhaltet in jedem Fall den „Dreifaltigkeitsschlüssel des Auserwählten“.

Den zugehörigen Raum findet ihr in der Arche-Abtei. Folgt dem Weg vom Stargazer „Außenmauer der Arche-Abtei“, bis ihr von einem Boxer angegriffen werdet. Dort ist der Raum. Hier findet ihr allerdings keinen Safe, sondern Arlecchino selbst, der euch seine Geschichte erzählt.

Ihr bekommt von Arlecchino Quarz und den Alchemisten-Umhang.

Im letzten Dreifaltigkeitsraum gibt sich Arlecchino selbst die Ehre. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

