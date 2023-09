Lies of P: Alle Enden freischalten und Möglichkeiten zu lügen

In Lies of P hängen die Enden davon ab, wie ihr mit euren Lügen umgegangen seid und welche Entscheidungen ihr trefft. In diesem Guide zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um die verschiedenen Enden freizuschalten.

Lies of P Facts

Insgesamt gibt es drei Enden in Lies of P. Sie sind davon abhängig, wie oft ihr im Spielverlauf lügt und welche Entscheidungen ihr am Ende des Spiels trefft.

Alle Möglichkeiten, in Lies of P zu lügen

Eure Entscheidungen zur Wahrheit oder Lüge beeinflussen, welches Ende ihr bekommt. Darum findet ihr hier alle Möglichkeiten, eure einzigartige Fähigkeit zu verwenden. Da es immer nur die Wahl zwischen Wahrheit und Lüge gibt, zeigen wir euch hier die wahren Aussagen:

Hotel Krat: Hier müsst ihr lügen. Diese Lüge hat keinen Einfluss auf das Ende.

Hier müsst ihr lügen. Diese Lüge hat keinen Einfluss auf das Ende. Die alte Dame am Elysion-Boulevard: Die Wahrheit ist, dass das Kind eine Puppe ist.

Die Wahrheit ist, dass das Kind eine Puppe ist. Alidoro in St. Frangelico: Hotel Krat ist sicher.

Hotel Krat ist sicher. Julian in der Rosa-Isabelle-Straße: Ihr habt noch nie so etwas gesehen.

Ihr habt noch nie so etwas gesehen. Antonias Ähnlichkeit zum alten Gemälde: Es ist keine Ähnlichkeit mehr da.

Es ist keine Ähnlichkeit mehr da. Polendina nach eurem Gespräch über Antonia: Ihr habt eine solche Puppe getroffen.

Ihr habt eine solche Puppe getroffen. Belle: Ihr Partner ist ein Monster geworden.

Ihr Partner ist ein Monster geworden. Venigni beim Abhören der Ergo-Wellen: Gepetto hat den Puppenwahn hervorgerufen.

Gepetto hat den Puppenwahn hervorgerufen. Alidoros kryptisches Gefäß: Sagt Eugénie die Wahrheit über ihren Bruder.

Sagt Eugénie die Wahrheit über ihren Bruder. Arlecchino in seinem Dreifaltigkeitsraum: Ihr seid eine Puppe.

Ihr seid eine Puppe. Gepetto in seiner Zelle in der Arche-Abtei: Er war kein verlässlicher Vater.

Er war kein verlässlicher Vater. Simon Manus an der Spitze der Arche-Abtei: Sagt ihm, was ihr mit Sophia getan habt.

Eure Entscheidungen zu lügen beeinflussen maßgeblich das Ende von Lies of P. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Real boy: They lived happily ever after – Ende freischalten

Diese Ende ist das leichteste, denn ihr müsst nicht gegen den letzten Boss „Namenlose Puppe“ kämpfen. Ihr erreicht das Ende durch folgende Schritte:

Lügt in eurem Spieldurchlauf so viel wie möglich. Schenkt Sophia Erlösung, wenn ihr sie im Turm der Arche-Abtei antrefft. Gebt Gepetto nach eurem Sieg gegen Simon Manus euer Herz.

Dadurch seht ihr nach einer kurzen Cutscene die Credits. Auf diese Weise erhaltet ihr auch die Spezialwaffe „Goldene Lüge“, indem ihr sie vom Portrait in Gepettos Zimmer nehmt.

Gebt Gepetto euer Herz, um glücklich und zufrieden mit ihm zu leben. Hoffentlich.. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Free from the puppet string – Ende freischalten

Für dieses Ende müsst ihr ganz Puppe sein. Folgende Schritte führen euch dorthin:

Sagt bei jeder Gelegenheit die Wahrheit. Lasst Sophia leben. Gebt Gepetto nicht euer Herz. Besiegt die namenlose Puppe.

Sophia lebt! Ihr habt sie befreit. Oder doch nicht? (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rise of P – Ende freischalten

Für dieses Ende müsst ihr euch wie ein Mensch verhalten. Ihr erreicht es folgendermaßen:

Lügt so viel wie möglich. Schenkt Sophia Erlösung im Turm der Arche-Abtei. Gebt Gepetto nicht euer Herz. Besiegt die namenlose Puppe.

Wenn ihr euch weigert, Gepetto euer Herz zu geben, müsst ihr die namenlose Puppe bekämpfen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.