Neuer Steam-König: 3 Jahre altes Rollenspiel feiert grandioses Comeback

Auf dem Thron der Steam-Charts verweilt jetzt nicht mehr Dauerbrenner CS:GO und auch die aktuellen Rollenspiel-Größen Starfield und Baldur’s Gate 3 können die Krone nicht an sich reißen. Stattdessen tritt ein drei Jahre altes Game auf den Plan, das von den PC-Spielern jetzt wieder überrannt wird – aus gutem Grund.

Cyberpunk 2077 hatte vor drei Jahren einen katastrophalen Release. Im Laufe der Jahre konnte CD Projekt Red den Schaden mit mehreren Updates weitestgehend reparieren und die Gunst der Spieler zurückgewinnen. Jetzt legt das Rollenspiel sein bisher größtes Comeback auf der Valve-Plattform hin – dank grandiosem DLC.

Cyberpunk 2077 auf Steam: Spielerzahlen explodieren

Cyberpunk 2077 is back – und das in vollem Maße! Aktuell verzeichnet das Sci-Fi-RPG seinen größten Spieleransturm seit langer Zeit. Jetzt versammeln sich wieder knapp 170.000 PC-Spieler im Game. Diese Zahl verblasst zwar im Angesicht des All-Time-High von über einer Million Spielenden zum Release, aber seitdem ist das dennoch die beste Leistung. (Quelle: SteamDB)

Was lockt die Spieler in das einstige Spiele-Desaster? Seit dem 26. September ist der umfangreiche DLC Phantom Liberty verfügbar und sorgt für massig neue Streifzüge durch Night City. Die Erweiterung bringt nicht nur ein völlig frisches Spielerlebnis, sondern genießt auch traumhafte Wertungen.

Doch nicht nur der DLC allein ist für den Ansturm verantwortlich. Am 21. September ist auch das Grundspiel mit dem kostenfreien Update 2.0 ausgestattet worden. Dieses krempelt Cyberpunk 2077 total um. Lest hier, was es beinhaltet:

PC-Spieler greifen bei fettem Rabatt zu

Nicht nur die Spielerzahlen sprechen für Cyberpunk 2077, verkaufen tut es sich gerade auch wieder prächtig. So prächtig, dass es sich den ersten Platz der Steam-Charts krallt und andere aktuelle Kassenschlager wie EA Sports FC 24, CS:GO und sogar RPG-Konkurrenten wie Baldur’s Gate 3 und Starfield in die Schranken weist. (Quelle: Steam-Topseller)

Das dürfte ebenfalls damit zusammenhängen, dass CD Projekt Red zum DLC-Release einen schicken Rabatt von 40 Prozent für Cyberpunk 2077 raushaut. Damit ist das sonst 59,99 Euro kostende Spiel für 35,99 Euro zu haben.

Das knapp 30 Euro teure Phantom Liberty reiht sich übrigens gleich auf den zweiten Platz der Bestseller-Liste ein. Wenn ihr Cyberpunk 2077 jetzt eine Chance geben wollt, könnt ihr es euch noch bis zum 1. Oktober mit reduziertem Preisschild schnappen. Wenn ihr den DLC auch gleich mitnehmen wollt, spart ihr im Bundle am meisten:

