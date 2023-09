Cyberpunk 2077: Relicpunkte und Datenterminals finden

In Cyberpunk 2077 war der Relic nur eine Last, im DLC Phantom Liberty hingegen schenkt er euch neue Fähigkeiten. Wo ihr die Relicpunkte zum Aufleveln finden könnt, zeigen wir euch hier.

Cyberpunk 2077 Facts

Phantom Liberty: Relic freischalten und Relicpunkte-Übersicht

Mit dem Update 2.0 wurden zwar die Fähigkeiten und Attribute gänzlich neu erfunden, allerdings bleibt die unterste Kategorie immer noch fehlerhaft. Um diese freizuschalten, müsst ihr den DLC Phantom Liberty spielen, denn dort repariert euch Songbird direkt zu Beginn diesen Platz. Mit Hilfe der Millitech-Kampfsoftware wurde die Schutzmaßnahme des Relics deaktiviert und ihr habt vollen Zugriff darauf. Es hat auch Vorteile, ein FIA-Geheimagent zu sein.

Ihr habt im Relic-Menü nun neun neue Fähigkeiten zur Auswahl, die euch aktiv im Kampf unterstützen können. Bei den vier oberen Fähigkeiten könnt ihr euch für je einen Relicpunkt auf eine oder mehrere Sonderwaffen spezialisieren:

Mantisklingen

Gorillafäuste

Raketen-Abwehr

Monodraht

Bedenkt dabei, dass ihr immer die richtige Cyberware ausgerüstet und vorher den Jailbreak für drei Relicpunkte aktiviert haben müsst. Solltet ihr zwischen den Spezialwaffen wechseln wollen, müsst ihr stets zu einem Ripperdoc. Im unteren Bereich findet ihr vier Fähigkeiten, die euch im Kampf gleichzeitig unterstützen können. Für einen beziehungsweise drei Relicpunkte könnt ihr Folgendes freischalten:

Notfalltarnung: Im Kampf für den Gegner unsichtbar werden (Drei Punkte)

Schwächenanalyse: Lokalisiert die Schwachstelle in der Panzerung und Cyberware eures Gegners (Drei Punkte)



Maschinelles Lernen: Zerstören von Schwächen verleiht Bonus (Ein Punkt)



Wahrnehmungsprotokoll: Zeit verlangsamt sich beim Entdeckt werden (Ein Punkt)



Cyberpunk 2077: Relic-Punkte finden und sammeln

Die Relicpunkte könnt ihr über Millitech-Datenterminals freischalten, welche quer in Dogtown verstreut sind. Leider sind sie auf der Karte versteckt und müssen erst entdeckt werden. Sobald ihr euch in der Nähe eines Terminals befindet, fängt es an zu piepen und erscheint auch auf der Karte. Sucht die Relic-Terminals auf und interagiert mit ihnen, um die archivierten Konzerndaten herunterzuladen. Ihr braucht dabei keinen Auftrag und keine Mission zu erledigen, ihr erhaltet den Punkt direkt auf euer Konto.

Insgesamt braucht ihr 15 Relicpunkte, um alle Fähigkeiten und damit auch die dazugehörige Trophäe/Auszeichnung freizuschalten. Allerdings gibt es nur neun Terminals in der Cyberpunk-Welt. Das liegt daran, da ihr in der Mission "Dog eat Dog" von Songbird zu Beginn der Relicfreischaltung drei Punkte geschenkt bekommt, sowie in der Mission "Birds with broken wings", wenn ihr Songbird bei einer bestimmten Position mitten in der Nacht aufsucht, sobald sie euch anruft. Da der Ausflug zu Songbird optional ist, können diese Punkte verpasst und nicht mehr nachgeholt werden.

In den folgenden Bildern zeigen wir euch alle Standorte der Millitech-Terminals vor Ort und auf der Karte.

Im Gebäude, welches ihr in der Mission "Lucretia my reflection" betretet, befindet sich ein Datenterminal. (© Screenshot GIGA)

Direkt neben dem Schnellreisepunkt "Kress Street" könnt ihr den Relicpunkt einsammeln. (© Screenshot GIGA)

Unter der Brücke findet ihr dort eine Nische mit zwei Damen. Dahinter wartet der Relicterminal auf euch. (© Screenshot GIGA)

Klettert beim Heavy Hearts den blaugrünen Kran nach oben, um zum obersten Geschoss zu gelangen. (© Screenshot GIGA)

Sucht den markierten Ort auf und geht in die Garage. Folgt dem Tunnel bis ans Ende für den Relicpunkt. (© Screenshot GIGA)

Im Massdrive Gebäude müsst ihr zwei Stockwerke nach oben und dort links durch das Rolltor. (© Screenshot GIGA)

Im Biotechnica-Gebäude befindet sich ebenfalls ein Datenterminal in der Nähe des Eingangs. (© Screenshot GIGA)

Über die Rückseite des Heavy Hearts könnt ihr auf die Brücke gehen und dadurch hinüber zum gegenüberliegenden Gebäude. (© Screenshot GIGA)

Im EBM Petrochem Stadion könnt ihr oberhalb der Fahrzeugausstellung den Relic-Terminal finden. (© Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.