Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Spielzeit

In Cyberpunk 2077 wird mit dem DLC Phantom Liberty die Geschichte von V erweitert. Hier zeigen wir euch, wie lange ihr braucht um den DLC zu beenden und was euch dort erwartet.

DLC Phantom Liberty: Spielzeit der Hauptgeschichte

Mit dem neuen DLC Phantom Liberty könnt ihr Vs Geschichte in Cyberpunk 2077 um ein gutes Stück vergrößern. Denn er beinhaltet nicht nur ein neues Ende der Hauptgeschichte, sondern auch zwei verschiedene Handlungsstränge. Diese besitzen eigene Missionen, Orte und Bossgegner. Dadurch könnt ihr den DLC mehrmals spielen und insgesamt vier neue Ausgänge erleben. Wir empfehlen euch daher, beide Varianten auszuprobieren.

Die Hauptgeschichte ist ca. 12-14 Stunden lang. Sie besteht aus 13 Hauptmissionen und spielt hauptsächlich im neuen Bezirk Dogtown, welcher sich im Süden der Karte befindet. Dort hat Kurt Hansen das Sagen und er liegt im Clinch mit der Präsidentin der NUSA, Rosalind Myers. Songbird, auch So Mi genannt, kontaktiert V und bittet um Hilfe. Als Gegenleistung bieten euch die Beiden etwas Wertvolles an, die Erlösung von dem Relic und damit Vs Heilung vor dem Tod. Ob euch das gelingt oder nicht, hängt von eurem Entscheidungsgeschick ab.

DLC Phantom Liberty: Spielzeit der Nebenbeschäftigungen

In Dogtown findet ihr neue Tarotkarten-Graffiti, mit welchen Misty euch die Zukunft vorhersagen kann. (© Screenshot GIGA)

Wir empfehlen euch nicht nur die Hauptgeschichte in Angriff zu nehmen, sondern auch Dogtown selbst zu erkunden und dabei die Schnellreisepunkte und Tarotkarten freizuschalten. Denn dort seid ihr gut weitere 10-15 Stunden beschäftigt, je nachdem wie genau ihr vorgeht. In Dogtown findet ihr 17 neue Aufträge und Nebenmissionen, in erster Linie von Mr. Hands, welcher mit den Belohnungen und Eddies sehr großzügig ist.

Auch El Capitan hat wieder jede Menge neuer Autobeschaffungsmissionen für euch und sogar eine eigene Website gegründet. Dort könnt ihr nun Autos gemütlich für eure Trophäe kaufen. Je mehr Aufträge ihr erfüllt, desto bessere Autos schaltet ihr frei. Denn mit dem Update 2.0. könnt ihr nun auch Autos mit Waffen erwerben und so den Gegnern richtig einheizen.

Dogtown gibt euch auch Zugang zu drei neuen Radiosendern und einem neuen Videospiel, Trauma Drama. Dieses könnt ihr zum Beispiel in Alex' Bar bei den Automaten neben dem Eingang spielen. Schließlich gibt es noch im Vorteilsbaum einen neuen Fähigkeitenbereich. Lange war er defekt, aber mit dem DLC wird der letzte Teil endlich repariert. Damit schaltet ihr die Relic-Fähigkeiten frei. Diese unterstützen euch im Kampf und können im Gegensatz zu den normalen Fähigkeiten nur mit Relic-Punkten gelevelt werden.

Wie ihr seht, gibt es daher eine Menge zu tun und jeglicher Fortschritt in Dogtown wird später auch in das Hauptspiel übernommen. Denn nach dem Ende des DLCs kehrt ihr wieder zurück in die Hauptgeschichte.