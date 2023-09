Fazit zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – CDPR hat es wieder getan

Seit gestern Abend trudeln die Tests zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ein und wie es aussieht, ist CD Projekt Red ein ziemlicher guter DLC gelungen. Ein Kunststück, das dem polnischen Studio auch schon beim Rollenspiel-Hit The Witcher 3 gelungen ist.

Fazit zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – DLC übertrifft das Hauptspiel

Dass CD Projekt Red DLCs entwickeln kann, die jeden Cent wert sind, hat das Studio schon bei The Witcher 3 bewiesen. Während Hearts of Stone und Blood and Wine in den Wertungen ähnlich punkteten wie das Hauptspiel, übertrifft Phantom Liberty die eigene Basis sogar.

Opencritic berechnet für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty eine Durchschnittswertung von 88. (Quelle: Opencrtic). Bei Metacrtic ergeben sich leichte Unterschiede in der Wertung in Abhängigkeit von der Plattform. Die PS5-Version liegt bei einem Schnitt von 88, die Xbox-Series-X-Version bei 89 und die PC-Version bei ebenfalls 89. (Quelle: Metacrtic).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Testspiegel:

Gelobt wird vor allem die Geschichte, die in Form eines Spionage-Thrillers erzählt wird. Die spannenden neuen Charaktere, allen voran Idris Elba, tragen positiv zum Story-Erlebnis bei. Ein weiterer Pluspunkt ist Dogtown als neue Distrikt von Night City, der sowohl visuell, also auch atmosphärisch überzeugen kann.

Da Phantom Liberty das Update 2.0 bereits beinhaltet, gelten viele positive Errungenschaften auch für das Hauptspiel. Das neue Skillsystem wird in diesem Zusammenhang als eine der besten Neuerungen genannt. Kritik gibt es am leicht schwankenden Schwierigkeitsgrad und der merklichen Trennlinie zwischen Hauptstory und Nebenaktivitäten. Einige Bugs blieben auch nicht aus, schwerwiegend sollen diese aber nicht sein.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty soll am 26. September 2023 erscheinen. Das Update 2.0 geht heute Nachmittag, vermutlich gegen 17:00 Uhr live und ist kostenlos für Besitzer des Hauptspiels. Der DLC kostet auf allen Plattformen 30 Euro.