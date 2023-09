Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – diese Inhalte sind gratis, dafür müsst ihr zahlen

Mit Phantom Liberty bekommt Cyberpunk 2077 Ende des Monats den ersten und einzigen DLC. Neben den kostenpflichtigen Inhalten gibt es mit Cyberpunk 2.0 aber auch ein Gratis-Update, das viele Änderungen am Spiel mit sich bringt.

Cyberpunk 2077: Inhalte des Gratis-Updates und Phantom-Liberty-DLC

Während der August durch Baldur‘s Gate 3 ein Highlight für Fantasy-Fans war, steht der September 2023 eher im Zeichen der Sci-Fi-Settings. Zum Monatsbeginn greift ihr in Starfield nach den Sternen, während ihr zum Ende in Phantom Liberty wieder ordentlich Eddys abgreifen könnt. Der kostenpflichtige DLC zu CD Projekt Reds Rollenspiel Cyberpunk 2077 soll planmäßig am 26. September 2023 erscheinen.

In diesem Trailer seht ihr einige der neuen Inhalte von Phantom Liberty:

Gameplay-Updates für Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty

Mit dem Erscheinen des DLCs werden viele, auch im Hauptspiel vorhandene Features überarbeitet. Das Update 2.0 bringt viele Neuerungen mit sich, in deren Genuss ihr auch ohne den Kauf von Phantom Liberty kommt. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Inhalte des Gratis-Updates und wofür ihr den DLC kaufen müsst.

Änderungen mit Update 2.0:

Neues Design für Skilltrees und Perks

Überarbeitung des Cyberware und neues Kapazitätssystem

Fahrzeugkämpfe und Verfolgungsjagden

Verbesserung der Kampf-KI

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen bei Loot, Items und Crafting

Neue Radiosender, wie der Community-Sender Growl FM

Inhalte des kostenpflichtigen DLC Phantom Liberty:

Dogtown: Ein neuer und gefährlicher Bezirk

Neue Hauptstory und Charaktere

Neue Quests, Gigs und Bosskämpfe

Fahrzeug-Missionen und Airdrops

Ein neuer Relic-Skilltree mit neuen Fähigkeiten

Über 100 neue Items wie Waffen, Cyberware, Autos oder Kleidung

Raketenwerfer für Fahrzeuge

Neues Maximallevel liegt bei Stufe 60

(Quelle: CD Projekt Red via X).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty soll am 26. September 2023 für PC (GOG, Steam, Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der DLC kostet auf allen Plattformen rund 30 Euro, das Update 2.0 erscheint parallel.