Warnung an Cyberpunk-Spieler: Entwickler gibt vor Mega-Update wichtigen Ratschlag

Filip Pierściński von CD Projekt Red warnt: „Bitte checkt eure Kühlsysteme am PC vor dem Release von CP2077 2.0 und PL. Wir benutzen alles, was ihr auch habt, also erwartet einen Workload von 90 Prozent bei einem 8-Core CPU. Um Zeit zu sparen, bitte lasst Cinebench oder ein ähnliches Programm laufen und checkt die Stabilität eures Systems.“