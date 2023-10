Cyberpunk 2077: Chimera besiegen und Chimera-Kern holen

Im DLC Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 müsst ihr euch bereits kurz nach dem Prolog eurem ersten Bossgegner stellen. Die Chimera ist eine gefährliche Maschine mit enorm viel Schusskraft. Hier zeigen wir euch, wie ihr die Chimera erfolgreich zerstören und den Chimera-Kern erhalten könnt.

Phantom Liberty: Chimera besiegen

In der Mission "Spider and the fly" müsst ihr zuerst gemeinsam mit Präsidentin Myers vor der Chimera flüchten, sobald Songbird die Kontrolle über die Maschine verliert. Öffnet mit der Präsidentin das Tor und geht nach vorne zum zweiten. Auch wenn es wie eine Zwischensequenz aussieht, ist es keine. Ihr müsst V nach vorne bringen, ansonsten werdet ihr von der Chimera zerstampft.

Lauft die Rolltreppe nach oben und ruft den Aufzug. Während ihr auf diesen wartet, versteckt euch rechts hinter der Säule. Die Chimera trifft euch sonst mit ihrem Maschinengewehr. Leider fährt der Aufzug ohne euch ab. Durchtrennt das Kabel und erledigt erfolgreich die QuickTime-Events. Nach Myers gutgläubigen Gerede steht die Chimera wieder auf und der Kampf fängt erst richtig an.

Die Chimera hat einen riesigen roten Laserstrahl, welchen ihr entweder mit euren Supersprunggelenken oder versteckt hinter den Säulen ausweichen könnt. Euer Ziel ist es nun, die Schwachpunkte der Chimera zu finden und zu zerstören.

In den gelben Kreisen sehr ihr den Großteil der Schwachpunkte der Chimera. (© Screenshot GIGA)

Die Schwachpunkte sind von oben schwer zu sehen, also geht näher ran, aber passt auf nicht zertrampelt zu werden. Scannt die Maschine und die Schwachpunkte leuchten gelb hervor. Es handelt sich dabei um die Gelenke der Chimera. Eines befindet sich unterhalb des Kopfes rechts neben dem violetten Abschussgerät. Zwei weitere in der Mitte der Beingelenke und ein weiterer auf dem Rumpf. Die anderen findet ihr auf der Rückseite.

Kritischen Schaden könnt ihr ebenfalls erzielen, indem ihr auf das violette Abschussgerät schießt, bevor es zielt. Die Chance, dass es euch dann trifft, ist allerdings ziemlich hoch. Zudem müsst ihr die Schwachpunkte trotzdem zerstören. Solltet ihr diese nur schwer sehen, nutzt den Quickhack Ping.

Die gefährlichste Attacke ist Trommelfeuer, allerdings kündigt Präsidentin Myers diese meistens an. Versteckt euch in diesem Fall hinter mehreren Säulen, da die Chimera diese auch zerstören kann. Solltet ihr euch beim Schießen schwer tun, nutzt das Zeitfenster, welches rund alle zwei Minuten auftaucht. Dort fokussiert die Chimera ausschließlich die Präsidentin.

Nachdem alle Schwachpunkte weggeschossen sind, könnt ihr auf beliebige Stellen der Chimera schießen. Sie selbst kann allerdings auch noch schießen. Eure Priorität sind die kleinen Drohnen rund um die Chimera, welche sie wieder versuchen zu heilen.

In zwei Ecken befinden sich Maschinengewehre in der Halterung. Holt sie euch, damit ihr zielsicher Schaden anrichten könnt. Lauft im Kreis, bleibt in Bewegung und schießt in der Nachladephase der Chimera auf sie.

Cyberpunk 2077: Chimera-Kern finden

Sobald nur noch zwei Prozent übrig sind, müsst ihr auf sie draufspringen und die Luke öffnen. Dabei fliegt der Chimera-Kern aus der Maschine direkt vor die Füße der Präsidentin. Ihr habt das optionale Ziel, den Chimera-Kern einzusammeln. Dieser ist ein Stromkern, welcher noch aktiv ist.

Sobald ihr euch wieder frei in der Welt bewegen könnt, könnt ihr mit dem Chimera-Kern eine Waffen-Mod bauen. Folgende Waffentypen stehen zur Auswahl:

Firecracker Wallpuncher Hackatomy Severance

Beachtet jedoch, dass ihr nur eine der Waffen-Mods herstellen könnt. Habt ihr eure Auswahl getroffen, könnt ihr die anderen Mods nicht mehr herstellen. Wir empfehlen euch daher, euren Spielstand zu speichern und danach auszuprobieren, was am Besten für euch passt.

