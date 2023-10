Cyberpunk 2077: FIA-Eid schwören oder ablehnen

Im DLC Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 erhaltet ihr in der Mission „Lucretion my reflection“ die Gelegenheit, dass euch die Präsidentin der NUSA zu einem FIA Mitglied erhebt. Hier zeigen wir euch, was passiert, wenn ihr den Eid schwört oder ablehnt.

Phantom Liberty: Eid schwören oder nicht

Nach eurem Kampf gegen die Chimera in der Hauptmission „Spider and the Fly“ flüchtet ihr gemeinsam mit der Präsidentin der NUSA Rosalind Myers in ein verlassenes Apartment. Ein Bier und ein Radio-Interview von Kurt Hansen später, spazieren zwei Personen herein. Ihr könnt die beiden Männer am Leben lassen und sie begleiten euch dafür später ein Stück oder ihr bringt sie um.

Haltet ein kleines Schläfchen und redet danach erneut mit der Präsidentin. Sie beauftragt euch, Solomon Reed zu finden, natürlich nicht ohne Gegenleistung. Die Präsidentin erhebt euch mehr oder weniger feierlich zu einem FIA-Agenten. Auch wenn Johnny das absolut nicht recht ist, gegen den neuen Agentenstatus kann kein Einspruch eingelegt werden. Ihr könnt euch allerdings entscheiden, ob ihr nur die Münze nehmt und keinen Eid schwört oder den Eid feierlich mit erhobener Hand aufsagt. Folgende Reaktionen erwarten euch:

Münze nehmen. „ Ähm, nein, das mit dem Eid lass ich lieber. “ Die Präsidentin ist nicht unbedingt begeistert, allerdings gibt V zu, kein Versprechen geben zu wollen, das nicht eingehalten werden kann. Nehmt die Münze und spaziert zum Aufzug. Johnny wird euch dafür loben, dass ihr dem Eid nicht nachgegeben habt. Er erzählt euch von seinen eigenen Erfahrungen und gibt zu, dass ihr schlauer seid, als er selbst damals.

Die Präsidentin ist nicht unbedingt begeistert, allerdings gibt V zu, kein Versprechen geben zu wollen, das nicht eingehalten werden kann. Nehmt die Münze und spaziert zum Aufzug. Johnny wird euch dafür loben, dass ihr dem Eid nicht nachgegeben habt. Er erzählt euch von seinen eigenen Erfahrungen und gibt zu, dass ihr schlauer seid, als er selbst damals. Eid schwören. „Okay wie geht der Eid?“ Ihr müsst nun Zeile für Zeile nachsagen und könnt jederzeit abbrechen. Johnny hält nicht viel davon und schüttelt den Kopf. Die Präsidentin dankt euch im Namen von Amerika und wünscht euch viel Glück. Nehmt die Münze und hört euch an, was Johnny zu sagen hat. Im Prinzip hört ihr dasselbe wie bei der Variante ohne Eid. Nur dass er V dies lieber als Standpauke erzählt.



Für die Geschichte ist es völlig egal, ob ihr den Eid schwört oder nicht. Der Eid hat keinen Einfluss auf die folgenden Missionen, die Enden oder Solomon Reed, da nur die Münze von Bedeutung für die FIA-Agenten ist. Diese könnt ihr übrigens nach dem Ende des DLCs einer ganz bestimmten Person übergeben, sofern sie die Phantom Liberty Geschichte überlebt habt. Wartet dafür eine Zeit lang in der Hauptgeschichte, bis ihr einen Anruf erhaltet und die Mission „Unfinished Sympathy“ erhaltet.