Zelda-Fans, aufgepasst! LEGO hat ein Ass im Ärmel

Es ist nicht das erste Mal, dass darüber spekuliert wird, ob LEGO nach seiner Kooperation mit Nintendo auch das ein oder andere Zelda-Set herausbringen wird. Jüngste Informationen schüren nun neue Hoffnung.

LEGO Zelda noch 2024? Die Gerüchteküche brodelt

Fans wünschen sich schon seit Längerem ein Zelda-Set, nachdem Nintendo mit LEGO-Ablegern zu Super Mario und Animal Crossing große Erfolge eingefahren hat. Im Jahr 2020 konnten Fans überdies ihre eigenen Ideen zu einem potentiellen Zelda-Set einreichen und so entstand unter anderem das Schloss Hyrule, das mit 10.000 Unterstützern auf reges Interesse gestoßen ist. (Quelle: LEGO Ideas)

Anzeige

Nintendo selbst hat dazu noch keine Bestätigung gegeben, allerdings möchte der bekannte Insider 1414falconfan herausgefunden haben, dass noch 2024 das erste Set bestehend aus dem Deku-Baum auf den Markt kommen soll. In der Vergangenheit lag dieser bereits mit dem Leak der LEGO-Piranhapflanze aus Super Mario richtig.

Seinen Post könnt ihr hier sehen:

Retro gegen Modern: Beides könnte möglich sein

Der Deku-Baum taucht das erste Mal in The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf und hat darüber hinaus noch weitere Auftritte in The Legend of Zelda: The Wind Waker, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und im jüngsten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aus 2.500 Steinen soll das angebliche Set bestehen und bereits im September 2024 seinen Release haben und unter Umständen sogar zu verschiedenen Versionen des Deku-Baums umgestaltet werden können.

Anzeige

Für Nintendo würde es sehr viel Sinn machen, auf die Wünsche der Fans einzugehen, gerade jetzt, wo der Zelda-Film ebenfalls in aller Munde ist. Anhand der Kommentare unter dem Leak erkennt man die starke Vorfreude. So sagen einige, dass sie es direkt am ersten Tag kaufen würden oder fragen, ob man den Preis für das Set schon kennen würde. Da diese Informationen aber bisher nicht bestätigt sind, lässt sich dies schwer beantworten.

Anzeige

Vielleicht erfährt man in der nächsten Nintendo Direct am 22. März 2024 schon erste Hinweise auf potentielle LEGO-Zelda-Sets.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.