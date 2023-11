Nach Mario kommt Link: Nintendo will mit dem Zelda-Film alles anders machen

Es ist offiziell: Nintendo schickt nach Super Mario eine weitere Gaming-Legende auf die große Leinwand. Jetzt sind Link und Zelda an der Reihe. Deren Kinoabenteuer wird sich allerdings deutlich von dem des Kult-Klempners unterscheiden.

The Legend of Zelda im Kino: Das plant Nintendo

Der Super Mario Bros. Film hat Fans glücklich gemacht und bei Nintendo ordentlich die Kassen klingeln lassen. Der Switch-Hersteller hat jedoch noch nicht genug: Mit The Legend of Zelda soll eine weitere legendäre Spielereihe den Sprung auf die große Leinwand machen. Es gibt allerdings eine große Änderung.

Zelda soll ein Live-Action-Film werden – also von echten Schauspielern werden. Dementsprechend arbeitet Nintendo nicht erneut mit Illumination Entertainment zusammen, die den Super Mario Bros. Film animiert hatten. Stattdessen holt sich Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto Verstärkung in Form von Sony Pictures Entertaintment und dem Film-Produzenten Avi Arad. Dieser hat in seiner Karriere schon an zahlreichen Marvel-Projekten gearbeitet, zuletzt beispielsweise am beliebten Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, aber auch beim Kino-Flop Morbius.

Nintendo kündigt weiterhin Wes Ball als Regisseur des Zelda-Films an. Ball hat zuvor die Regie der Maze-Runner-Trilogie übernommen (Quelle: Nintendo).

Im Zelda-Film erfahren wir vielleicht endlich, was denn nun Links Nachname ist:

Zelda und Link in Live-Action: Es gibt viele Fragen

Nach der Ankündigung des Zelda-Film bleiben natürlich noch viele Fragen offen. Zum Beispiel hat Nintendo nicht verraten, wer denn nun in die Rolle von Link und Zelda schlüpfen wird. Darüber hinaus wurden in der Reihe bereits viele verschiedene Geschichten erzählt, die sich in verschiedene Zelda-Timelines aufteilen. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo sich an den Switch-Hits The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom orientiert oder Link vielleicht doch zum Seefahrer, Zugführer oder Wolf macht.

Im Zelda-Subreddit wissen die Spieler noch nicht, was sie von der Ankündigung halten sollen. Viele Fans hätten lieber einen animierten Film gegenüber dem Live-Action-Ansatz bevorzugt. Reddit-User CaptainSmeg fasst es damit zusammen, dass er sowohl aufgeregt als auch angsterfüllt ist (Quelle: Reddit).