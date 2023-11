Deadpool trifft Star Wars: Regisseur plant besonderen Filmmoment

Regisseur Shawn Levy produziert aktuell Deadpool 3 und plant einige besondere Dinge. Unter anderem ließ er sich von einem ganz speziellen Moment aus Star Wars inspirieren, den er unbedingt auch seinem Film haben will.

In die Kindheit zurückversetzt: Regisseur Shawn Levy über Star-Wars-Szene

Gegenüber dem Magazin Esquire berichtet Levy, dass er von einer Kampfszene aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ so inspiriert wurde, dass er unbedingt eine Hommage an selbige in Deadpool 3 haben möchte. In besagter Szene versteckt sich Luke vor Darth Vader woraufhin dieser androht Prinzessin Leia auf die dunkle Seite zu holen.

In dem Kino, in dem Levy damals saß, wurde es totenstill, bevor der Kampf zwischen Luke und Vader ausbrach. Diese Stille hat den Regisseur laut eigenen Aussagen so beeindruckt, dass er genau dieselbe Atmosphäre einfangen möchte. Um dies zu schaffen, hat er während der Dreharbeiten jedes Mal sein Handy rausgeholt, wenn diese spezielle Szene gedreht werden sollte und sich den Ablauf zusammen mit den Schauspielern angesehen.

Er hat ganz genau betrachtet, wie diese Szene aufgebaut wurde. Welches Tempo, welche Schnitte, welche Perspektiven. Alles soll exakt identisch wirken, sodass der findige Star-Wars-Fan direkt erkennt, woran dies angelehnt ist.

Kein Star-Wars-Film, sondern ein Shawn-Levy-Film

Lustigerweise produziert Shawn Levy neben Deadpool 3 tatsächlich aktuell auch einen neuen Star-Wars-Film. Als Produzentin Kathleen Kennedy ihn ins Boot geholt hat, sagte sie, dass sie einen Shawn-Levy-Film möchte. Seine Persönlichkeit und sein Geschmack sollen sich in diesem Film widerspiegeln. (Quelle: Variety)

Laut eigener Aussage fühlt sich Levy durch diese Chance ermächtigt und unterstützt, um voll und ganz seinen Instinkten bei der Umsetzung des Films zu vertrauen. Während die Produktion des Star-Wars-Films gerade erst begonnen hat, soll Deadpool 3 bereits am 3. Mai 2024 in die Kinos kommen. Ob dieser Termin aufgrund des Schauspieler-Streiks in Hollywood eingehalten werden kann, ist jedoch ungewiss.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.