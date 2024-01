Brick Fest live in Deutschland: Tickets, Termine & was gibt es dort zu sehen?

Lego-Freunde können sich auf das Frühjahr kommen. Dann kommt das „Brick Fest“ nach Deutschland. Wo gibt es Tickets, was kostet das und was gibt es beim Brick Fest überhaupt zu sehen?

Das „Brick Fest“ ist ein Event, das sich an alle Anhänger von Bausteinmodellen richtet. An verschiedenen Veranstaltungsorten gibt es Millionen von Lego-Steinen zu sehen, die in ausgefallenen, kreativen und spannenden Modellen verbaut werden. Tickets für die „Brick Fest“-Events in Deutschland gibt es bei Eventim.

Brick Fest live in Deutschland: Tickets & Termine für das Lego-Event

Das „Brick Fest“ macht ab April in verschiedenen deutschen Städten Halt. Tickets für diese Daten und Städte bekommt ihr bei Eventim:

Freitag, 26. April bis Samstag, 28. April: Dresden (Messe Dresden)

Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, 2. Juni: Regensburg (das Stadtwerk Donau-Arena)

Freitag, 5. Juli bis Sonntag, 7. Juli: Mannheim (Congress Center Rosengarten)

Freitag, 12. Juli bis Sonntag, 14. Juli: Braunschweig (Volkswagen Halle)

Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli: Trier (Messeparkhalle)

Freitag, 29. August bis Sonntag, 1. September: Hannover (Alte Druckerei)

Die Ticketpreise liegen bei ungefähr 30 Euro. Es gibt für jeden Tag verschiedene Zeitfenster, für die man Tickets buchen muss. Nur innerhalb dieses Zeitraums ist der Einlass möglich. Es gibt auch günstigere Eintrittskarten für Kinder und Familien.

Was gibt es beim Brick Fest zu sehen?

Beim „Brick Fest“ werden nicht nur verschiedene Lego-Bauten aufgestellt, man kann auch eigene Kreationen aufstellen. Fans der Bausteine dürfen sich auf lebensgroße Modelle freue oder in ein Baustein-Bad eintauchen. Es wird auch verschiedene Bereiche für die Lizenz-Umsetzungen geben, zum Beispiel ein Gebiet mit den Super-Mario-Lego-Sets. Hier bauen kreative Köpfe ihre eigenen Jump-and-Run-Levels zusammen. In den USA gibt es die „Brick Fest“-Reihe bereits seit längerem, 2024 kommt das Lego-Event auch nach Deutschland.

Wer bereits vorab sehen will, was einen beim Brick Fest erwarten könnte, findet Eindrücke von US-Besuchern bei X:

