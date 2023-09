Gwen Stefani 2023: Was macht die Sängerin heute?

Mitte der 2000er-Jahre gehörte Gwen Stefani zu den beliebtesten und erfolgreichsten Stars in der Musikwelt. Auch heute läuft zum Beispiel „Hollaback Girl“ auf jeder gut sortierten Party-Playlist. In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger um die ehemalige „No Doubt“-Frontfrau geworden. Was macht Gwen Stefani heute?

Auch wenn man möglicherweise schon länger auf keine Songs von Gwen Stefani gestoßen ist, hat sie sich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Sie ist also immer noch im Musik-Business unterwegs.

Gwen Stefani: Neuer Song 2023

An ihre erfolgreichen Tage aus den 2000er-Jahren kann sie allerdings aktuell nicht anknüpfen. Mit „True Babe“ ist im Juni 2023 das erste neue Lied seit 2021 erschienen. Das Lied wurde gemeinsam mit dem schwedischen Duo Jack & Coke und dem Songwriter KTrash produziert. So hört sich das Lied an:

2022 war sie an der Seite von Sean Paul und Shenseea im Lied „Light My Fire“ zu hören. Im Video-Clip hat Gwen Stefani zudem einen Auftritt:

Zuvor erschien 2021 der Song „Slow Clap“ mit Saweetie. Informationen zu einem neuen Album gibt es nicht. Das letzte Studioalbum „This Is What The Truth Feels Like“ erschien 2016. An einem Nachfolger soll sie schon seit längerem Arbeiten. Bereits 2021 sollte das Album erscheinen. Nach ihrer Hochzeit mit Blake Shelton stellte sie die Arbeiten aber zurück und widmete sich ihrem privaten Glück (Quelle: Fault Magazine).

So hat sich Gwen Stefani verändert:

Es gibt also neues Material, allerdings liegen ihre Prioritäten zunächst woanders. Während ein Solo-Album also irgendwann sehr wahrscheinlich erscheinen wird, gibt es derzeit keinerlei Pläne, wieder mit ihrer früheren Band „No Doubt“ zusammenzuarbeiten. Das letzte Album der Band, „Push and Shove“, erschien im Jahr 2012. In einem Interview im Mai 2023 schloss der Band-Drummer Adrian Young sowohl ein neues Album als auch eine Tour von No Doubt aus (Quelle: AKG bei YouTube). Stand jetzt haben sich „No Doubt“ also aufgelöst.

In ihrem Instagram-Kanal könnt ihr Fotos von Gwen Stefani aus dem Jahr 2023 sehen. An ihre frühen „No Doubt“-Tage erinnert ihr Äußeres nicht mehr:

Gibt es eine Deutschland-Tour 2023 oder 2024?

Eine Deutschland-Tour von Gwen Stefani für 2023 oder 2024 ist derzeit nicht in Sicht. Ihre Live-Karriere liegt allerdings nicht auf Eis. Im vergangenen Sommer war Stefani noch in Europa unterwegs und spielte unter anderem auf dem „Prague Rocks Festival“ in der tschechischen Hauptstadt sowie an der Seite von Pink im BST Hyde Park in London.

Im Sommer 2023 war Gwen Stefani an der Seite mit The Black Keys und den Black Crowes Headlinerin beim „BeachLife Festival“ in Redondo Beach, California. Ab dem 25. September 2023 ist Stefani zudem neben John Legend, Reba McEntire und Niall Horan im US-amerikanischen TV bei der Casting-Show „The Voice“ in der Jury zu sehen.

Bei uns erfahrt ihr auch, was mit der „Bloodhound Gang“ passiert ist, was die Mitglieder von Linkin Park heute machen und was es Neues von Nelly Furtado zu hören gibt.

