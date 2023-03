Linkin Park gehören zu den größten Rockbands der Musikgeschichte. Seit dem tragischen Tod des Sängers Chester Bennington ist es aber ruhig geworden um die ehemaligen Nu-Metal-Koryphäen. Gibt es Linkin Park 2023 noch? Was machen die verblienenen Band-Mitglieder heute?

Bis heute hat die Band über 130 Millionen Alben verkaufen können. Kaum eine Band des 21. Jahrhunderts kann ähnliche Zahlen aufbieten. 2017 erschien das letzte Album „One More Light“. Auch wenn es seitdem kein neues Material von Linkin Park zu hören gab, ist die Band noch lange nicht aufgelöst.

„Fighting Myself“: So hört sich der bislang unveröffentlichte Song an

Am 7. April erscheint die Neuauflage des legendären Linkin-Park-Albums „Meteora“. Darauf wird es einige bislang unveröffentlichte Tracks zu hören geben. Nachdem es mit „Lost“ bereits einen Vorgeschmack gab, folgt nun „Fighting Myself“. So hört sich der bislang unbekannte Song mit Chester Bennington am Mikrofon an:

Gibt es Linkin Park 2023 noch?

Schon 2018, ein Jahr nach dem Tod von Chester Bennington, verkündete Mike Shinoda, dass es die Band noch geben wird (Quelle: NME). Die anderen Bandmitglieder teilen die Ansicht. Gleichzeitig gab er aber bekannt, dass man Zeit benötige, um über die Zukunft der Band nachzudenken. Natürlich kann man nicht so weitermachen, wie vor dem Tod von Chester Bennington. Mitte 2022 gab Shinoda bekannt, dass die Bandmitglieder zwar regelmäßig im Austausch sind, es aber derzeit keine Aussichten auf eine Tour, neue Musik oder ein Album gäbe (Quelle: 102.7 KIIS FM). Weitere Angaben wollte er nicht machen, um den Fans keine falschen Hoffnungen auf eine baldige Reunion zu geben.

2019 schloss Shinoda nicht aus, dass Linkin Park mit einem neuen Sänger fortgeführt werden könnte. Es wird aber keine Sängersuche via Casting geben, stattdessen muss sich einfach etwas Passendes ergeben (Quelle: Loudwire). Ausgeschlossen ist, dass die Band Konzerte gibt, bei denen Chester Bennington als Hologramm auf die Bühne projiziert wird (Quelle: NME). Konzerte dieser Art gibt es zum Beispiel mit dem digitalen Abbild der Metal-Legende Ronnie James Dio. Das sieht so aus:

„Neue“ Songs & Alben 2023

Ganz verzichten muss man auf Neuigkeiten der Alternative-Rock-Legenden aber nicht. Im Oktober 2020 erschien eine „20th Anniversary Edition“ des Debütalbums„Hybrid Theory“ mit vielen neuen Song-Versionen, B-Seiten und dem Remix-Album „Reanimation“.

Anfang Februar 2023 wurde dann ein „neuer“ Linkin-Park-Song veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber nicht um komplett neues Material, sondern ein unveröffentlichtes Lied aus der „Meteora“-Phase. Im Lied „Lost“ ist Chester Bennington als Sänger zu hören:

Das Lied kündigt die Jubiläums-Edition von Meteora an. Die Neuauflage soll am 7. April erscheinen und ebenfalls neben dem normalen Album viele neue Versionen, B-Seiten und weitere Aufnahmen beinhalten.

Wer Benningtons Stimme vermisst und eventuell noch unbekanntes Material hören will, sollte sich die Alben „Amends“ und „The Phoenix“ von „Grey Daze“ anhören. Fans dürften die Songs aber sicherlich schon kennen. Dabei handelt es sich um die Band, bei der Bennington vor seiner Zeit bei Linkin Park aktiv war. 2020 und 2022 wurden die genannten Alben von der Band veröffentlicht, auf denen Bennington zu hören ist. Älteres Material, dass schon vor dem Bestehen von Linkin Park veröffentlicht wurde, gibt es natürlich auch. Ursprünglich war schon eine Reunion 2017 geplant.

Was machen die Mitglieder von Linkin Park 2023?

Sänger Mike Shinoda veröffentlichte 2020 das dreiteilige Album „Dropped Frames“ sowie 2021 die EP „ZIGGURATS“ und ist seit März 2023 an der Seite von Kailee Morgue in „In My Head“ zu hören. Das Lied gehört zum Soundtrack des neuen Kino-Film Scream VI.

DJ Joe Hahn war 2019 als Juror in der südkoreanischen Casting-Show Superband zu sehen (Quelle: Metal-Hammer) und gestaltete 2022 den Soundtrack für den Samurai-Film „Blade of the 47 Ronin“ (bei Spotify anhören). Die anderen Bandmitglieder sind seit dem Tod von Chester Bennington im Hintergrund und in keinen bekannteren Musikprojekten aktiv.

Linkin Park Konzerte 2023? Nichts geplant, aber es gibt eine Alternative

In absehbarer Zeit sind keine Live-Konzerte von Linkin Park geplant. Abgeschlossen ist die Bandgeschichte aber nicht, es könnte also irgendwann wieder ein Wiedersehen mit Mike Shinoda und Co. auf den Bühnen dieser Welt geben. Wer Hits wie „One Step Closer“ oder „Numb“ live vermisst, kann sein Ohr der Band „Living Theory“ leihen. Dabei handelt es sich um eine Tribute-Band, die die Linkin-Park-Hits in seiner Setlist hat. Im April und Mai ist die Tribute-Band live in Deutschland zu sehen. Tickets und Termine der Konzerte findet ihr hier.

