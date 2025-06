Drake Tour 2025: Termine, Städte, Tickets – Alle Infos zur Deutschland-Tour

Drake kommt 2025 endlich wieder nach Deutschland – und das gleich achtmal. Im Rahmen seiner Europa-Tour „$ome $ecial $hows 4 UK/EU“ kündigt der kanadische Rap-Star mehrere Konzerte in deutschen Großstädten an. Hier erfahrt ihr alle Tour-Termine, Ticket-Vorverkaufszeiten und was ihr sonst noch wissen müsst.

Drake ist nicht nur aufgrund des Beefs mit Kendrick Lamar weiterhin im Munde von Rap-Fans, sondern auch wegen seines neuen Albums „$ome $exy $ongs 4 U“. Die Meinung über die Qualität des Albums ist ziemlich gespalten, doch viele wünschen sich eine Deutschland-Tour von Drake.

Tickets für die „$ome $ecial $hows 4 UK/EU“-Tour

Tickets für Drakes Konzerte in Deutschland gibt es ab dem 4. Juni um 15 Uhr im Telekom-Vorverkauf. Wer kein Kunde der Deutschen Telekom ist, muss sich einen Tag gedulden – der Ticketmaster Presale startet am 5. Juni um 15 Uhr. Für diesen braucht ihr lediglich einen Account bei Ticketmaster. Weitere 24 Stunden später, geht dann der allgemeine Vorverkauf los.

Hier alle Ticket-Termine im Überblick:

4. Juni 2025, 15 Uhr: Telekom-Vorverkauf

5. Juni 2025, 15 Uhr: Ticketmaster Presale

6. Juni 2025, 15 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf

Alle Termine der Drake-Tour in Deutschland

Es ist schon länger her, dass Drake in Deutschland Konzerte gespielt hat. Zuletzt war er 2017 mit der „Boy Meets World Tour“ in Europa. Dort gab Drake zwei Konzerte in Deutschland. Jetzt ist er mit acht neuen Terminen zurück:

15. August. 2025: Köln, Lanxess Arena

16. August. 2025: Köln, Lanxess Arena

11. September 2025: Berlin, Uber Arena

12. September 2025: Berlin, Uber Arena

16. September 2025: München, Olympiahalle

18. September 2025: München, Olympiahalle

22. September 2025: Hamburg, Barclays Arena

23. September 2025: Hamburg, Barclays Arena

Was werden die Drake-Tickets kosten?

Offizielle Ticketpreise wurden noch nicht veröffentlicht. Erfahrungsgemäß dürft ihr mit folgenden Preisen rechnen:

Stehplatz (Innenraum): ab ca. 120–150 Euro

ab ca. 120–150 Euro Sitzplatz (gute Kategorie): ab ca. 90–130 Euro

ab ca. 90–130 Euro VIP-/Front-Row-Tickets: je nach Paket zwischen 250 und 500 Euro

Das sind allerdings nur Schätzungen. Die Preise können je nach Anbieter, Stadt und Nachfrage variieren.

