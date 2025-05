Metallica Tour 2026: Ausverkauft? So gibt es noch Tickets und Geld zurück

Metallica waren in den letzten Jahren im Rahmen der M72-Tour in der Welt unterwegs. In Deutschland gab es in Hamburg und München Konzerte. Jetzt gibt es neue Termine für Frankfurt und Berlin im kommenden Jahr. Der Ticket-Vorverkauf startete zum Wochenbeginn, heute geht es in eine weitere Phase.

Nächste Vorverkaufsphase ab heute

Bereits seit Dienstag konnten Fanklub-Mitglieder auf Tickets zugreifen. Danach konnten noch Telekom-Kunden und Fans über Ticketmaster auf Konzertkarten zugreifen. In den ersten Kategorien sind bereits keine Karten mehr auswählbar. Heute, ab 10:00 Uhr, können Fans noch einmal ihr Glück versuchen, wenn der Vorverkauf bei Eventim losgeht.

Geld abgebucht, keine Tickets erhalten?

Der Vorverkaufsstart für Fanklub-Mitglieder ist am Dienstag gestartet und wurde von einigen Problemen begleitet. So haben viele Nutzer Tickets bestellt und es wurde Geld abgebucht, allerdings hat man keine Eintrittskarten erhalten. Der Fehler auf der Seite des Anbieters soll inzwischen behoben sein. Das zu viel gezahlte Geld sollte bereits zurückgezahlt sein. In der Übersicht der bevorstehenden Veranstaltungen könnt ihr sehen, ob der Ticketkauf bei euch erfolgreich war (das geht hier). Falls ihr bei einer fehlerhaften Abbuchung weder Tickets noch eine Information zu einer Rückerstattung erhalten habt, wendet euch an den Ticketmaster-Support. „Fifth Member“-Vorverkauf verlängert Wer gestern keine Karte bekommen hat, kann weiterhin auf den Fanclub-Vorverkauf zugreifen. Der Anbieter hat die Vorverkaufsphase für „Fifth Member“ aufgrund der Probleme bis Freitag, 30. Mai, 9:00 Uhr verlängert. Die Tickets gibt es hier. Eine Anmeldung als Fifth-Member ist noch hier möglich. Man erhält dort einen Code per E-Mail, mit dem man den Zugang zum Ticket-Shop freischalten kann. Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 75 € und 370 €. Es wird zudem noch Special-Pakete für beide Event-Tage und mehr geben. Seit Mittwoch können auch Telekom-Kunden über den Magenta-Presale zugreifen und seit Donnerstag, den 29.05.2025 können ab 10:00 Uhr auch alle Metallica-Fans ohne Fanklub-Mitgliedschaft auf die verbliebenen Karten zugreifen.

Metallica in Deutschland: Live-Termine für 2026

Nachdem in den letzten Tagen immer wieder Tour-Termine in den sozialen Medien kursierten, gab es in der vergangenen Woche die offizielle Bestätigung. James Hetfield und Co. kommen 2026 wieder auf Tour und geben dabei auch Konzerte in Deutschland. Das sind die Termine:

22. Mai 2026: Deutsche Bank Park, Frankfurt

24. Mai 2026: Deutsche Bank Park, Frankfurt

27. Mai 2026: Letzigrund, Zürich

30. Mai 2026: Olympiastadion, Berlin

Als Support sind Gojira und Knocked Loose dabei. Beim zweiten Frankfurt-Termin spielen stattdessen Pantera und Avatar im Vorprogamm. Bei den Frankfurt-Shows dürfen sich Fans wieder auf 2 komplett unterschiedliche Setlists freuen.

Neben den Deutschland-Terminen wird es 2026 weitere Konzerte in Europa geben:

9. Mai: Athen, Griechenland

13. Mai: Bukarest, Rumänien

19. Mai: Chorzów, Polen

27. Mai: Zürich, Schweiz

3. Juni: Bologna, Italien

11. und 13. Juni: Budapest, Ungarn

19. und 21. Juni: Dublin

25. Juni: Glasgow, Schottland

28. Juni: Cardiff, Wales

3. und 5. Juli: London

Metallica 2026: Tickets im Vorverkauf

Wie von großen Konzerten gewohnt, gab es verschiedene Vorverkaufphasen für die Metallica-Termine. Wenn ihr also einen besonderen Zugang habt, konntet ihr auch schneller auf die Karten zugreifen. Mitglieder im Metallica-Fanclub bekamen die Karten am schnellsten. Ohne besondere Voraussetzungen können Ticketmaster-Kunden seit Donnerstag, den 29. Mai 2025 beim Ticket-Vorverkauf mitmachen. Der freie Vorverkauf bei Eventim beginnt dann heute, um 10:00 Uhr.

Ab Dienstag, 27. Mai, 9:00 Uhr: Fanclub-Tickets für Legacy-Mitglieder (zum Fanclub).

Ab Dienstag, den 27. Mai um 11:00 Uhr: Metallica Fanclub-Tickets für Deutschland für Fifth Members (zum Fanclub)

Ab Mittwoch, den 28. Mai um 10:00 Uhr: Prio-Tickets für Telekom-Kunden (bei Telekom ansehen)

Ab Donnerstag, den 29. Mai um 10 Uhr: Metallica Tickets für die Konzerte in Frankfurt (a.M.) und Berlin im offiziellen Ticketmaster Presale

Die „M72“-Welttour ist bereits im Jahr 2023 gestartet. Den Auftakt gab es im April 2023 in Amsterdam. Mit im Gepäck hatte die legendäre Metal-Band Kult-Hits wie „Enter Sandman“ sowie das aktuelle Album „72 Seasons“. Auf deutschen Bühnen stand Metallica zuletzt im Mai 2023 bei zwei Terminen im Hamburger Volksparkstadion und im Mai 2024 im Münchener Olympiastadion. 2026 kommen zwei weitere Open-Air-Konzerte in Frankfurt sowie ein Tour-Stop in Berlin dazu.