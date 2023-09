Was macht Nelly Furtado 2023? Neuer Song, neues Album & kommt eine Tour?

In den 2000er-Jahren gehörte Nelly Furtado zu den größten Musik-Stars überhaupt. Songs wie „All Good Things (Come to an End)“ oder „Maneater“ sind auch heute noch auf jeder gut sortierten Party-Playlist zu hören. In den letzten Jahren war es jedoch eher ruhig um die portugiesisch-kanadische Sängerin. Was macht Nelly Furtado heute?

In den letzten Jahren hat sich Nelly Furtado aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Ganze 5 Jahre hat sich keine Shows gegeben, das letzte Album „The Ride“ stammt aus dem Jahr 2017. 2023 kehrt Furtado allerdings in die Öffentlichkeit zurück. Fans dürfen sich also wieder auf mehr Material von der Sängerin freuen.

Neuer Song von Nelly Furtado mit Timbaland und Justin Timberlake

Anfang September gab es auf dem Instagram-Kanal der Rap-Legende „Timabland“ Neuigkeiten, die auch Nelly Furtado betreffen. „Wir sind zurück. Die Zeit ist gekommen“ heißt es in dem kurzen Clip.

Dort gibt Timbaland einen kurzen Einblick in ein Ton-Studio. Der Post kündigte einen neuen Song an, der gemeinsam mit Nelly Furtado und Justin Timberlake produziert wird. 16 Jahre nach dem gemeinsamen Hit „Give It To Me“ gibt es also ein Comeback des Trios. „Keep Going Up“ heißt der neue Song und so hört er sich an:

Was macht Nelly Furtado 2023?

Bereits zu Beginn des Jahres gab Nelly Furtado ihr Bühnen-Comeback nach einer fünfjährigen Pause. In der Silvester-Nacht sang sie beim „Beyond The Valley“-Festival in Melbourne. Es folgten weitere sporadische Live-Auftritte, darunter in Schweden und beim „Machaca Festival“ in Mexiko.

Im Sommer 2023 erschien mit „Eat Your Man“ der erste neue Song nach der langen Pause von Furtado. Das dürfte nicht das Ende sein, schließlich gab sie an, bereits das ganze letzte Jahr an neuer Musik gearbeitet zu haben. Über 100 Songs sollen zustande gekommen sein (Quelle: Musikexpress). Ihrer Aussage zufolge soll es wieder viele tanzbare Tracks beinhalten. Einen möglichen Termin für ein neues Album nannte sie nicht, allerdings soll die Produktion bereits weit fortgeschritten sein. Auch über Tour-Pläne für 2023 oder 2024 ist noch nichts bekannt. Nachdem aber langsam immer mehr neues Material von Furtado erscheint, stehen die Chancen auf eine baldige Tournee nicht schlecht.

Warum hat man von Nelly Furtado nichts mehr gehört?

Es hat viele Gründe, warum es in den letzten Jahren ruhig um Nelly Furtado war. 2017 verriet sie der britischen „Mail on Sunday“, dass sie schon 2007 einen Zusammenbruch auf einer Bühne hatte. Bereits 2006 gab sie bekannt, nach intensiven Touren und Feiern nur noch ausgelaugt in ihrer Wohnung auf den Boden gestarrt zu haben (Quelle: Daily Mail). Das Leben als erfolgreiche Sängerin und gleichzeitig als Mutter habe ihr sehr zugesetzt. Irgendwann hat sie den Spaß verloren, ihre eigenen Songs anhören zu können. Im Sommer 2023 gab sie öffentlich bekannt, an ADHS zu leiden. Die Diagnose erhielt sie rund 1,5 Jahre zuvor (Quelle t-online). Nun scheint die Musik-Karriere aber wieder auf Touren zu kommen. Für Ende September und Anfang Oktober sind zwei Auftritte in San Francisco angekündigt:

Samstag, 30. September: Pier 80

Sonntag, 1. Oktober: Portola Music Festival 2023

Beim Portola-Festival steht sie unter anderem Mit Eric Prydz, Skrillex, Armand Van Helden, Major Lazer und FKJ im Line-Up.

