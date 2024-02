Dragon Quest Builders: Lösung aller Thalamus-Rätsel

Die Thalamus-Rätsel in Dragon Quest Builders können euch besondere Belohnungen verschaffen und bei der Bewältigung von Herausforderungen helfen. Doch vorher müsst ihr sie erst einmal finden und lösen. Wie ihr das schaffen könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Dragon Quest Builders Facts

Anzeige

Ihr begegnet den Thalamus-Rätseln im zweiten Kapitel von Dragon Quest Builders und werdet etwas Zeit und Grübelei mitbringen müssen, da es insgesamt ganz vier Rätsel gibt. Habt ihr die ersten drei geschafft, erwartet euch als großen Finale ein kleines Rätsel, dessen Lösung recht einfach ist. Macht euch auf die Suche, schnappt euch eine Axt und holt euch die Belohnungen! Wir geben euch für jedes der vier Rätsel eine Video-Anleitung.

Dragon Quest Builders - 15 Minuten Gameplay Abonniere uns

auf YouTube

Die Thalamus-Rätsel finden

Jedes Mal, wenn ihr eines der Talamus-Rätsel abschließt, erhaltet ihr jeweils ein Geschenk, welches euch besonders im Kampf gegen den Hadeskondor helfen wird. Dieser ist der Endboss des zweiten Kapitels und fordert eure Fähigkeiten schon ein wenig mehr als der Golem des ersten Kapitels. Nebenbei sind die Rätsel notwendig für den Abschluss der Herausforderungen in Dragon Quest Builders. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass ihr den Bloc,k den ihr nach Abschluss eines Rätsels erhaltet, nicht wegwerft! Behaltet sie bei euch, sie sind wichtig.

Anzeige

Das erste Thalamus-Rätsel

Sobald euer Abenteuer in Rimuldar beginnt, könnt ihr das erste Thalamus-Rätsel auf der Insel finden, auf welcher ihr startet. Verlasst eure Siedlung und lauft in Richtung Süden. Hinter den Erdbergen könnt ihr auf die Kalkberge klettern und in der Ferne ein Gebäude erkennen. Darin befindet sich das Rätsel. Wir empfehlen euch, ein paar wichtige Items mitzunehmen:

Eine Fackel

Einen Waschzuber

Zwei Töpfe

Eine Topfpflanze

Ein Kochfeuer

Anzeige

Baut einem Raum für das erste Thalamus-Rätsel. Ihr benötigt die oben genannten Items und werdet als Belohnung einen weißen Block erhalten. Zusätzlich wird es eine Eisenaxt für euer Inventar geben, welche euch beim Abbau von den Fiesen Feuerspeiern helfen wird. Schaut euch unser Video an für weitere Informationen zur Lösung des ersten Thalamus-Rätsels.

Dragon Quest Builders erstes Thalamus-Rätsel.mp4

Das zweite Thalamus-Rätsel

Habt ihr das erste Rätsel abgeschlossen, solltet ihr durch das blaue Portal gehen und gen Westen laufen. Dort braucht ihr praktisch nur geradeaus laufen und ihr werdet auf das zweite Thalamus-Rätsel stoßen. Packt euch vorher jedoch einen Palmensetzling ein und pflanzt diesen im Raum auf die vorgesehene Fläche. Mehr ist nicht zu tun und ihr bekommt einen Klumpen Gold von Thalamus. Weiterhin bekommt ihr einen blauen Block und müsst diesen gut aufheben. Unser Video zeigt euch die Details.

Dragon Quest Builders Thalamus Raetsel 2.mp4

Das dritte Thalamus-Rätsel

Für dieses Rätsel braucht ihr keine Extra-Items mit euch nehmen. Am Fundort des dritten Thalamus-Rätsels werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Durchschreitet das rote Portal und geht nach Nord-Osten. Seid vorsichtig, da euch auf eurem Weg viele Skelette begegnen werden, welche zudem auch noch zwei Leben besitzen. Begebt euch in ein Gebiet, in welchem ihr viele Ziegelsteine findet. Geht an dem uralten Tempel vorbei und ihr werdet den Fundort des dritten Thalamus-Rätsels hinter dem Berg finden. Die Lösung des Rätsels ist, dass ihr den Uhrzeiger auf 3 Uhr bekommt. Vorher zeigt er noch auf die neun und sobald ihr die Uhr erneut aufgebaut habt, solltet ihr als Lohn einen Fiesen Feuerspeier in der linken Truhe finden. In der rechten Truhe findet ihr einen roten Block (unbedingt aufheben!).

Anzeige

Dragon Quest Builders Thalamus Rätsel 3.mp4

Das vierte Thalamus-Rätsel

Nun kommt es zum großen Finale! Ihr habt alle Blöcke noch im Reisekoffer? Gut, dann macht euch auf den Weg durch das grüne Portal und lauft dann nach Süden. Ihr müsst die Erd- und Kalkberge überqueren, um auf einer grünen Wiese ein Thalamus-Gebäude zu finden. Darin erwartet euch ein sehr gefährlicher goldener Golem, also seid auf der Hut. Ihr kommt an eine Stelle im Rätsel, an welchem ihr einfach die bunten Blöcke an die richtigen Säulen einsetzen müsst.

Blauer Block: Mitte

Mitte Roter Block: Rechts

Rechts Weißer Block: Links

Dragon Quest Builders Thalamus Rätsel 4.mp4

Als Lohn für eure Mühe werdet ihr erfahren, wie man den Catholiconring erschaffen kann. Dieser Ring schützt euch vor allen negativen Statuseffekten. Nicht nur, dass euch dies gegen viele Monster schützen kann, sondern er ist eine enorme Hilfe im Kampf gegen den Endboss des Kapitels.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.