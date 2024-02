Pech für Xbox Series S: Neues Update verschlechtert Feature

Ein neues Xbox-Update bringt einige Fixes und Verbesserungen auf die Series S und Series X – das Screenshot-Feature auf Microsofts kleinerer Konsole funktioniert durch die Aktualisierung allerdings plötzlich schlechter als zuvor.

Xbox Series X Facts

Microsoft hat ein neues Konsolen-Update angekündigt, das zunächst für Xbox-Insider verfügbar gemacht werden soll. Das System-Update sorgt auf der Series S jedoch nicht nur für Verbesserungen, sondern auch dafür, dass ein Feature plötzlich schlechter läuft als vorher. Screenshots können auf der kleineren Xbox fortan nur noch maximal in HD-Auflösung aufgenommen werden.

Anzeige

Xbox Series S: Update macht Screenshot-Feature schlechter

Bis dato können Screenshots auf der Xbox Series S entweder in einer Auflösung von 1440p oder hochskaliertem 4K aufgenommen werden – je nachdem welche Auflösung Spieler beim Zocken eingestellt haben. Diese Option wird nun durch das neue Update entfernt. Der Grund für diesen Schritt geht aus den Update-Notizen derweil nicht hervor.

Alle wichtigen Infos zur Xbox Series X|S liefern wir euch in unserem Video:

Xbox Series S/X

Von dem unerwarteten Screenshot-Nerf abgesehen hat Microsoft das neue Update mit weiteren Änderungen und Patches versehen – unter anderem bekommt die persönliche Spiele-Ansicht ein paar neue Filter spendiert, mit denen ihr schneller durch eure Games scrollen könnt. Die vollen Patch Notes könnt ihr auf der Xbox-Seite einsehen. (Quelle: Xbox)

Anzeige

Neue Xbox-Gerüchte versetzen Community in Aufruhr

Die Änderung der Screenshot-Auflösung dürfte für viele Xbox-Fans derzeit allerdings nur eine untergeordnete Rolle spielen. Gerüchte, dass Microsoft exklusive Games wie Starfield, Indiana Jones und der Große Kreis und Hellblade 2 auf die PS5 bringen könnte, sorgen aktuell für Wirbel. Wenn Xbox tatsächlich seine Exklusiv-Spiele aufgibt, würde dies die Beschränkung des Screenshot-Features in jedem Fall in den Schatten stellen. Xbox-Chef Phil Spencer will sich zu den Gerüchten in Kürze genauer positionieren.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.