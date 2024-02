Outlook: BCC anzeigen – so geht es dauerhaft

Wenn ihr wollt, dass der Hauptempfänger einer E-Mail nicht erfährt, wem die Mitteilung noch geschickt wurde, könnt ihr eine „Blindkopie“ oder auch „Carbon Copy“ verschicken. Daneben gibt es in Outlook auch noch die „BBC“-Option, das Feld dafür ist aber standardmäßig verborgen.

In der Grundeinstellung ist das BCC-Feld nicht so einfach zu finden. Mit einer kleinen Einstellung lässt sich das BCC-Feld für verborgene Empfänger in Outlook einblenden und auch dauerhaft anzeigen.

Outlook: BCC-Feld für versteckte Adressaten einblenden

Microsoft hat sich dazu entschlossen, das „BCC“-Feld in den Grundeinstellung nicht im Nachrichtenfenster anzuzeigen, um einen überladenen Bildschirm zu vermeiden. So bekommt ihr das Feld zurück:

Startet eine neue E-Mail in Outlook. Steuert das Feld „Optionen“ an. In der Mitte des Mail-Fensters klickt ihr auf den das Feld „BCC“. Das „BCC“-Feld wird nun angezeigt und ihr könnt den geheimen, versteckten Empfänger nun dort eintragen. Wurde das Feld einmal eingeblendet, bleibt es auch bei neuen E-Mails sichtbar. Die Einstellung wird also übernommen und die BCC-Anzeige bleibt dauerhaft im E-Mail-Fenster, bis ihr das BCC-Feld wieder über die Optionen ausblendet.

In älteren Outlook-Versionen findet ihr das BCC-Feld über das Menü „Ansicht“.

Outlook: BCC einblenden – Empfänger sichtbar machen?

Das Verschicken einer Mail als Blindkopie eignet sich zum Beispiel im geschäftlichen Nachrichtenverkehr. Damit kann man vermeiden, dass Empfänger andere Mail-Kontakte einsehen können. Verwendet man hingegen das „CC“-Feld, wird die entsprechende Mail ebenfalls an mehrere Empfänger versendet, die jedoch alle weiteren Mail-Adressen in diesem Mailverkehr einsehen können. Mehr zu den Unterschieden zwischen „BCC“ und „CC“.

Es ist nicht vorgesehen, dass Empfänger andere Nutzer im BCC-Feld sehen können. Werden andere Leser vom Absender bewusst versteckt, kann man das also nicht umgehen.

