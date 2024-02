Xbox-Kracher für nur 3,99 Euro: Beliebtes Mittelalter-RPG um 90 Prozent reduziert

Im Xbox-Store kann sich das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance aktuell über ein starkes Comeback freuen – knapp 5 Jahre nach seinem Release landet das Rollenspiel dank eines Mega-Rabatts wieder ganz oben in den Charts.

Fans von Rollenspielen können sich aktuell im Xbox-Store Kingdom Come: Deliverance schnappen und dabei 90 Prozent sparen. Das Mittelalter-RPG trumpft mit dem Rabatt wieder in den Bestseller-Charts auf und beeindruckt die Community mit seiner historisch akkurat nachempfundenen Open World fünf Jahre nach dem Release aufs Neue.

Kingdom Come: Deliverance – Mittelalter-RPG im Xbox-Store stark reduziert

In Kingdom Come: Deliverance übernehmt ihr die Kontrolle über den Sohn eines Dorfschmieds, der in Böhmen im frühen 15. Jahrhundert zwischen die Fronten eines Bürgerkriegs gerät. Nachdem euer Dorf dem Erdboden gleichgemacht worden ist, müsst ihr euch dem Widerstand gegen die Invasoren anschließen und euer eigenes Schicksal in die Hand nehmen.

Schaut euch hier den Trailer zu Kingdom Come Deliverance an:

Kingdom Come: Deliverance - Launch Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch derzeit die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance für nur 3,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Diese Version beinhaltet das Basis-Spiel ebenso wie alle bisher veröffentlichten DLCs: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot. Das Angebot gilt noch bis zum 27. Februar 2024 (im Xbox-Store ansehen)

Xbox-Charts: Dead Island und die Metro-Trilogie weit oben

Aktuell belegt Kingdom Come: Deliverance im Xbox-Store einen starken zweiten Platz – nur die neu erschienene Tomb-Raider-Remastered-Trilogie kann sich noch davorsetzen. Dahinter finden sich einige weitere stark reduzierte Spiele, darunter Saints Row, die Metro-Trilogie sowie die Dead Island Definitive Collection. (Quelle: Xbox)

Die Xbox-Community hat einige turbulente Wochen hinter sich – doch erst einmal können Fans der Microsoft-Konsole aufatmen:

