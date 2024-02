Die heißeste Xbox gibt’s jetzt für 50 Euro auch endlich in Deutschland zu kaufen

Ihr wolltet Doom jetzt mal wirklich auf einem Toaster spielen? Auch wenn der neue Xbox-Series-S-Toaster das (noch) nicht kann, werdet ihr mit ihm zumindest das perfekte Frühstück vor einer Gaming-Session genießen können.

Gaming-Toaster wird Wirklichkeit: „Xbox Series S“ für die Küche jetzt in Deutschland

Nein, der Xbox-Series-S-Toaster ist keine echte Gaming-Konsole, soll aber auf euren Toast das Xbox-Logo knusprig hineinbraten. Wer kann da schon nein sagen? Tatsächlich ist der Toaster von der Firma Ukonic mit der Lizenz von Microsoft entwickelt worden – es handelt sich also um ein offizielles Produkt, das vorher schon in anderen europäischen Ländern gekauft werden konnte.

Jetzt wird den Xbox-Toaster auch in Deutschland zum Verkauf angeboten. Falls ihr euch oder eure Freunde mit dem Gaming-Küchengerät glücklich machen wollt, müsst ihr 44 Euro bei Mindfactory ausgeben (hier geht es zum Angebot). Der Toaster bietet 6 Röststufen, zwei Fächer für Toast oder Waffeln und noch jede Menge weitere Funktionen wie Auftauen und eine Automatikabschaltung.

Meme wird Wirklichkeit: Warum der Xbox-Toaster einfach lustig ist

Falls ihr euch fragt, was diesen Toaster so besonders macht – abgesehen vom Xbox-Logo auf eurem Toast – dann müsst ihr ein paar Jahre zurückdenken. Der Gaming-Toaster ist nämlich eigentlich ein Meme gewesen, das sich Fans des Computerzubehör-Konzerns Razer ausgedacht hatten.

2013 hat wohl ein Fan Razer danach gefragt, ob denn ein Razer-Toaster bald veröffentlicht würde, worauf Razer mit „Es wurde schon einer entwickelt.“ geantwortet hatte (Quelle: Know Your Meme). Im selben Jahr hat Razer dann einen hochstilisierten Toaster-Trailer als Aprilscherz veröffentlicht, in welchem der Razer-Toaster wie eine Spielekonsole beworben wurde:

Project BreadWinner – Razers Gaming-Toaster im Vorstellungsvideo

Mit Slogans wie „Brot zum Gewinnen“ und „Toaste deine Gegner“ sowie drei USB-Anschlüssen am Toaster wurde der Aprilscherz sehr wohlwollend von der Community aufgenommen. Übrigens soll der Razer-Toaster tatsächlich Wirklichkeit werden, wenn man einem Facebook-Post von Razer-CEO Min-Liang Tan glauben mag (Quelle: Know Your Meme).

So oder so steht der Razer-Toaster noch nicht zum Verkauf, dafür aber der Xbox-Toaster. Dieser scheint aber keine USB-Anschlüsse zu bieten.

