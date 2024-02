Was heißt POS? Bedeutung der Beleidigung und Abkürzung

Im Chat oder in den Kommentaren der sozialen Medien ist die Abkürzung „POS“ nur selten nett gemeint. Was die beleidigende Abkürzung auf Instagram, Facebook, X & Co. bedeutet, erklären wir euch hier.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Viele Abkürzungen haben mehrere Bedeutungen. So kann auch „POS“ ganz neutral die Abkürzung für „Positiv“ oder „Position“ sein. Im Marketing wird „POS“ als Akronym für „Point of Sale“ (dt. Verkaufsstelle) oder auch „Positivley Outstanding Service“ (dt. hervorragender Service) genutzt. Im Chat oder auf sozialen Plattformen steht die Abkürzung aber leider für etwas völlig anderes.

Anzeige

„POS“ – Bedeutung der Abkürzung im Netz (Beleidigung)

Wenn ihr bereits Sätze wie „She is such a POS!“ (dt. „Sie ist so ein POS!“) oder „He looks like a POS.“ (dt. „Er sieht aus wie ein POS.“) in den Kommentaren oder einem Forum gelesen habt, konntet ihr wahrscheinlich schon erahnen, dass damit wahrscheinlich nichts Gutes gemeint ist.

Anzeige

Mit den neutralen oder sogar positiven Abkürzungen und Akronymen, die weiter oben beschrieben wurden, hat die Verwendung von „POS“ im Chat oder Internet nichts zu tun. Auf sozialen Plattformen steht die Abkürzung „POS“ in diesem Kontext für „Piece of Shit“. Übersetzt also ein „Stück Scheiße“ oder auch „Drecksstück“ – gleichbedeutend mit der Beleidigung „Arschloch“.

Verwendung des Akronyms „POS“ im Internet

Für gewöhnlich wird damit das Verhalten, die Einstellung oder seltener auch das Aussehen einer Person kritisiert oder schlichtweg beleidigt. Wenn man beispielsweise ein Tier in einem Video schlägt, kann man sich (berechtigterweise) darauf gefasst machen, viele Kommentare wie „What a POS!“ (dt. „Was ein Arschloch/Stück Scheiße“) oder „You're a POS“ (dt. „Du bis ein ...“) zu erhalten.

Anzeige

Auch abseits der Kritik an fremden Personen, kann „POS“ auch zur Selbstbeschreibung oder Selbstkritik genutzt werden. So fühlt man sich auch im Deutschen „wie ein Stück Scheiße“, wenn man wissentlich etwas Unrechtes oder Unfaires getan hat. Ebenso kann man die Abkürzung im Englischen nutzen: „I feel like a POS, because ...“ (dt. „Ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, weil ...“).

Oder man besingt seinen Gemütszustand eben gleich wie „Sueco“ im passend betitelten Song „POS“:

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.