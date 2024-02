Was bedeutet 14643? Geheime Botschaften bei WhatsApp & Co.

Eigentlich heißt es ja „Bilder sagen mehr als 1000 Worte“, manchmal gilt das aber anscheinend auch für Zahlen. So stößt ihr bei Nachrichten in WhatsApp, TikTok oder anderen Social-Media-Plattformen möglicherweise auf die Ziffern „14643“. Was bedeutet das?



Die Ziffernfolge taucht oft in privaten Chat-Nachrichten und weniger in öffentlichen Beiträgen auf. Genauso wie bei vielen Smileys und Emoji-Kombinationen versteht man möglicherweise nicht, was der Absender mit den Zahlen 14643 sagen will.

14643: Was verbirgt sich hinter dem Code bei WhatsApp?

Vor allem zum Valentinstag könnten Nachrichten mit dem Inhalt „14643“ vermehrt durch die Messaging-Apps verschickt werden. Es handelt sich um einen Code, bei dem jede Ziffer für ein Wort steht. Die Ziffern geben nicht die Position eines einzelnen Buchstabens an, sondern die Länge eines dahinter steckenden Worts. Dahinter verbirgt sich ein englischer Ausdruck. Das bedeuten die Zahlen:

1: „I“ (ich)

4: „will“ (werde)

6: „always“ (immer)

4: „love“ (lieben)

3: „you“ (dich)

Ausgeschrieben versteckt sich also hinter den Ziffern „14643“ der Ausdruck „I will always love you“. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das „Ich werde dich für immer lieben“.

Je nachdem, wie eng man mit dem Kontakt vertraut ist, kann es auch stärkere Variante des altbackenen „hdgdl“ (Hab dich ganz doll lieb) sein. Auf jeden Fall steckt hinter den Ziffern eine positive Bedeutung und der Absender hat euch sehr gern.

Herkunft des Valentinstags – Geldmacherei oder wirkliche Romanze?

Was bedeutet 14643 bei WhatsApp, TikTok & Co.?

Die Ziffern werden oft als Nachricht in WhatsApp, Instagram und Co. verschickt, besonders bekannt sind sie aber durch TikTok geworden. Im Video-Portal findet man zahlreiche Clips, in denen „14643“ eingesetzt wird. Einige Beispiele dafür könnt ihr euch hier ansehen:

Bei TikTok findet man viele weitere solcher Codes, mit denen man nette Botschaften an seinen „Crush“ schicken kann, ohne gleich „mit der Tür ins Haus“ zu fallen. Neben 14643 gibt es zum Beispiel auch Ziffernfolgen wie „124“ (I miss you), „1437“ (I love you forever), 11 (du bist perfekt) oder 831 (i love you). Einige weitere dieser Codes aus TikTok werden hier erklärt:

